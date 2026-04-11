Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі — відео

В Єрусалимі у Велику суботу 11 квітня в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню - однієї з ключових подій православного світу напередодні Великодня.

Про це стало відомо з трансляції святкування в Єрусалимі.

Перед початком обряду в храмі гасять усі джерела вогню, після чого Кувуклію — каплицю над Гробом Господнім — перевіряють представники різних конфесій і служб. Далі Патріарх Єрусалимський заходить до каплиці з незапаленими свічками, де після молитви, за свідченнями вірян, з’являється вогонь. Поширити

Після цього його передають присутнім у храмі, і він швидко поширюється серед паломників. Згодом Благодатний вогонь спеціальними рейсами доправляють до різних країн, зокрема і в Україну.

Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що вже найближчими годинами вогонь доставлять до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.

Цього року у Єрусалимі церемонія сходження Благодатного вогню відбулася у фактично закритому форматі. Рішення ухвалили ізраїльські правоохоронці, адже через загострення на Близькому Сході існує загрозу обстрілів.

Зазвичай біля Гробу Господнього збираються тисячі вірян, аби на власні очі побачити це диво. Втім, нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, бо безпека людей залишається головним пріоритетом.

До храму допустили лише обмежену кількість людей: представників духовенства та офіційні делегації. Доступ до Старого міста контролюватимуть.