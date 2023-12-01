Bloomberg предупреждает о возможном начале новой глобальной войны

Редакция информационного агентства Bloomberg пришла к выводу, что локальные войны и конфликты в разных уголках мира могут спровоцировать начало Третьей мировой

Война в Украине – это только начало?

Автор статьи с красноречивым названием "Мир рискует скатиться к новой глобальной войне", Изобель Финкель, обращает внимание на то, что интенсивные боевые действия в Украине продолжаются уже второй год.

На этом фоне началось вторжение ХАМАС в Израиль. Однако и это не всё.

К примеру, в странах Африки к югу от Сахары произошел ряд переворотов.

Нельзя также забывать о молниеносной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, за который десятилетиями продолжались споры с Арменией.

Как отметил Пол Тюдор Джонс, все происходящее за последние два года несет в себе эхо периода перед Первой мировой войной.

Тогда альянсы вокруг Германии, Франции, Великобритании и России вовлекли Европу в континентальный конфликт. По словам министра иностранных дел Литвы Гарбиелиуса Ландсбергиса, "история рифмуется". Поделиться

Чем Третья мировая война может отличаться от своих предшественниц

По словам аналитиков, глобальные войны прошлого века, по крайней мере, имели определенную ясность в своих истоках. К примеру, в Сараево был застрелен Франц Фердинанда. Германия вторгается в Польшу.

В XXI веке мы наблюдаем уже другой сценарий. Речь идет о нескольких локализованных войнах на разных континентах, которые все-таки взаимосвязаны.

Ни для кого не секрет, что, например, Путин поддерживает ХАМАС, чтобы отвлечь внимание мира от Украины.