Bloomberg предупреждает о возможном начале новой глобальной войны

Редакция информационного агентства Bloomberg пришла к выводу, что локальные войны и конфликты в разных уголках мира могут спровоцировать начало Третьей мировой
Война в Украине – это только начало?
Автор статьи с красноречивым названием "Мир рискует скатиться к новой глобальной войне", Изобель Финкель, обращает внимание на то, что интенсивные боевые действия в Украине продолжаются уже второй год.
На этом фоне началось вторжение ХАМАС в Израиль. Однако и это не всё.
К примеру, в странах Африки к югу от Сахары произошел ряд переворотов.
Нельзя также забывать о молниеносной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, за который десятилетиями продолжались споры с Арменией.
Как отметил Пол Тюдор Джонс, все происходящее за последние два года несет в себе эхо периода перед Первой мировой войной.
Чем Третья мировая война может отличаться от своих предшественниц
По словам аналитиков, глобальные войны прошлого века, по крайней мере, имели определенную ясность в своих истоках. К примеру, в Сараево был застрелен Франц Фердинанда. Германия вторгается в Польшу.
В XXI веке мы наблюдаем уже другой сценарий. Речь идет о нескольких локализованных войнах на разных континентах, которые все-таки взаимосвязаны.
Ни для кого не секрет, что, например, Путин поддерживает ХАМАС, чтобы отвлечь внимание мира от Украины.
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