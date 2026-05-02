Бойцы НГУ спалили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" — видео

Отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" Харьковской области.
Главные тезисы
- Отдельный отряд Lasar's Group НГУ успешно уничтожил вражескую станцию РЭБ “Житель” в Харьковской области.
- Операция была результатом тщательного анализа и координированных действий экипажей ударных бортов по данным аэроразведки.
Новая "бавовна" на Харьковщине: что известно
Об этом сообщили Lasar's Group НГУ
Отмечается, что во второй половине апреля "Лазари" сожгли редкую цель — автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Операция была проведена в Харьковской области силами нашего подразделения. Аналитики Lasar's Group определили предполагаемый район, где могла находиться станция РЭС. После этого была проведена разведка дронами самолетного типа "Лазарев".
