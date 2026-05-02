Бойцы НГУ спалили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" — видео
Отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" Харьковской области.

  • Отдельный отряд Lasar's Group НГУ успешно уничтожил вражескую станцию РЭБ “Житель” в Харьковской области.
  • Операция была результатом тщательного анализа и координированных действий экипажей ударных бортов по данным аэроразведки.

Новая "бавовна" на Харьковщине: что известно

Об этом сообщили Lasar's Group НГУ

Отмечается, что во второй половине апреля "Лазари" сожгли редкую цель — автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Операция была проведена в Харьковской области силами нашего подразделения. Аналитики Lasar's Group определили предполагаемый район, где могла находиться станция РЭС. После этого была проведена разведка дронами самолетного типа "Лазарев".

Далее за работу взялись экипажи ударных бортов. Они вылетели по координатам, полученным от аэроразведки, и точными ударами уничтожили две цели: Р-330Ж "Житель" и командно-штабную машину".

