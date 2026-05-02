Бійці НГУ cпалили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" — відео

Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України знищив ворожу станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" на Харківщині.
Головні тези:
- Окремий загін спецпризначення Lasar's Group Національної гвардії України успішно знищив ворожу станцію РЕБ Р-330Ж “Житель” на Харківщині.
- Операція була результатом ретельного аналізу та координованого дії екіпажів ударних бортів за даними аеророзвідки.
Нова “бавовна” на Харківщині: що відомо
Про це повідомили Lasar's Group НГУ
Зазначається, що в другій половині квітня "Лазарі" спалили рідкісну ціль — автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Операція була проведена на Харківщині силами нашого підрозділу. Аналітики Lasar's Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів".
