Бійці НГУ cпалили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" — відео
Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України знищив ворожу станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" на Харківщині.

Головні тези:

  • Окремий загін спецпризначення Lasar's Group Національної гвардії України успішно знищив ворожу станцію РЕБ Р-330Ж “Житель” на Харківщині.
  • Операція була результатом ретельного аналізу та координованого дії екіпажів ударних бортів за даними аеророзвідки.

Нова “бавовна” на Харківщині: що відомо

Про це повідомили Lasar's Group НГУ

Зазначається, що в другій половині квітня "Лазарі" спалили рідкісну ціль — автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Операція була проведена на Харківщині силами нашого підрозділу. Аналітики Lasar's Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів".

Далі за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину".

