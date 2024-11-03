Бойцы полка Калиновского показали уничтожение оккупантов РФ из гранатометов — видео

Военные полка имени Кастуся Калиновского продолжают ликвидировать окупантов в Харьковской области. В частности, живую силу армии РФ они уничтожили с помощью гранатометов МК-19 и H&K GMG.

Бойцы полка Калиновского уничтожают россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG

Как отмечает украинская разведка, воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют окупантов в Харьковской области.

На видео атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG, отметили в ГУР. Поделиться

Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».

Почему белорусы воюют за Украину — объяснение и.о. командира Полка Калиновского

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дядя» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что вдохновляет белорусов встать на защиту украинского народа непосредственно на поле боя.

Как отмечает «Дядя», он и его собратья из Полка Калиновского — пример для всех белорусов, а также подтверждение того, что граждане РБ не боятся с оружием в руках доказывать свое право на существование, а также право на существование независимой Беларуси.

И.о. командира Полка никогда не сомневался в том, что он и его бойцы смогут повлиять на ход истории, отвоевать независимость своей родины, защитив суверенитет Украины.

Для меня Полк Калиновского — это пример сопротивления. Это война за победу Украины и независимость Беларуси. Украина своим примером показала, что Россия, к сожалению, не просто пшик, а, как говорится, колос на глиняных ногах. Павел «Дядя» Шурмей В.и.о командира Полка имени Кастуся Калиновского

Он также обращает внимание на то, что именно украинцы продемонстрировали белорусам, что можно выстоять против второй армии мира, даже если в это никто не верит.

Несмотря на то, что Украина потеряла свою боеспособную армию после развала СССР, пережила оккупацию Крыма Россией и начало РФ войны на Востоке, это не сломило дух народа.

Даже когда Запад не успевает оказывать ВСУ нужную помощь, украинские воины успешно держат оборону и показывают всему миру, каким жалким сборищем является российская армия.