Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA подчеркнул, что у страны-агрессора у России достаточно слабых сторон, которыми Украина может воспользоваться для победы в развязанной Кремлем преступной войне.
Главные тезисы
- Слабые стороны российской армии позволяют Украине эффективно проводить военную стратегию против РФ.
- Поддержка западных партнеров и мобилизация мужчин необходимы для успешной стратегии победы Украины в военном конфликте.
- Украине важно отказаться от советских подходов в укомплектовании и подготовке вооруженных сил для эффективного противодействия России.
- Технические ресурсы России иссякают, вынуждая Кремль обращаться за военной помощью к другим странам.
- Украине важно вернуть все утраченные территории и провести успешную стратегию для сохранения настоящих границ в военном конфликте с Россией.
Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».
Какие слабые стороны России Украина может использовать для победы в войне
Однако, по его словам, технические ресурсы страны-агрессора иссякают и Кремль вынужден обращаться за помощью к Ирану, Северной Корее и Китаю.
И.о. командира Полка Калиновского отметил, что эти страны тянут из России природные и другие ценные ресурсы в обмен на оказание военной помощи.
Как Украине победить в войне против РФ
По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, для победы в развязанной Россией преступной войне Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров и меры, направленные на мобилизацию мужчин, а также собственное военное производство.
И.о. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.
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