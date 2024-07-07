И.о. командира Полка Калиновского перечислил слабые стороны армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

И.о. командира Полка Калиновского перечислил слабые стороны армии РФ

Павел «Дзядзька» Шурмей
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Источник:  online.ua

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA подчеркнул, что у страны-агрессора у России достаточно слабых сторон, которыми Украина может воспользоваться для победы в развязанной Кремлем преступной войне.

Главные тезисы

  • Слабые стороны российской армии позволяют Украине эффективно проводить военную стратегию против РФ.
  • Поддержка западных партнеров и мобилизация мужчин необходимы для успешной стратегии победы Украины в военном конфликте.
  • Украине важно отказаться от советских подходов в укомплектовании и подготовке вооруженных сил для эффективного противодействия России.
  • Технические ресурсы России иссякают, вынуждая Кремль обращаться за военной помощью к другим странам.
  • Украине важно вернуть все утраченные территории и провести успешную стратегию для сохранения настоящих границ в военном конфликте с Россией.

Полк имени Кастуся Калиновского – военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность – около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».

Какие слабые стороны России Украина может использовать для победы в войне

Чего в России очень много, к сожалению, это человеческий ресурс. И используют его на 200-300%, – отмечает Павел «Дзядзька» Шурмей.

Однако, по его словам, технические ресурсы страны-агрессора иссякают и Кремль вынужден обращаться за помощью к Ирану, Северной Корее и Китаю.

И.о. командира Полка Калиновского отметил, что эти страны тянут из России природные и другие ценные ресурсы в обмен на оказание военной помощи.

Делают из России своего вассала, и в то же время они считают, что Запад так же тратит свои ресурсы, помогая Украине. И условно говоря, не все гладко и просто в политическом плане в Америке и Европе, и Китай этим пользуется. Кто больше всего от этого получит бонусы, это Китай. Они будут тихо пытаться нажать и ждать, что в некоторых местах у них получится прорвать фронт. Они будут искать слабые места. Человеческих ресурсов для этого достаточно, но надо понимать, что время играет против них, санкции начинают более эффективно работать против России. В лучшем случае они считают, что им удалось захватить территорию, сесть за стол переговоров, с намерением оставить их за собой. Я считаю, Украина должна вернуть все территории, которые она потеряла, а именно на настоящие пределы 91-го года, - отмечает Павел «Дзядзька» Шурмей.

Как Украине победить в войне против РФ

По словам временно исполняющего обязанности командира Полка Калиновского Павла "Дзядзьки" Шурмея в интервью Online.ua, для победы в развязанной Россией преступной войне Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров и меры, направленные на мобилизацию мужчин, а также собственное военное производство. 

И.о. командира Полка Калиновского добавил, что руководство Украины должно отказаться от старых советских подходов по укомплектованию и подготовке военных.

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