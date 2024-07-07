Т.в.о. командира Полку Каліновського перелічив слабкі сторони армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Т.в.о. командира Полку Каліновського перелічив слабкі сторони армії РФ

Павло «Дзядзька» Шурмей
Джерело:  online.ua

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA підкреслив, що країна-агресорка Росія має достатньо слабких сторін, якими Україна може скористатись для перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні. 

Головні тези:

  • Російська армія має слабкі сторони, які Україна може використати для перемоги війни.
  • Необхідна непохитна підтримка західних партнерів та мобілізація чоловіків для успішної стратегії перемоги.
  • Україні важливо відмовитись від радянських підходів та брати нові шляхи укомплектування та підготовки військових.
  • Технічні ресурси Росії вичерпуються, і Кремль змушений звертатися до інших країн по військову допомогу.
  • Україні важливо повернути всі втрачені території та діяти на збереження справжніх меж для успішної стратегії перемоги.

Полк імені Кастуся Каліновського – військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Які слабкі сторони Росії Україна може використати для перемоги у війні

Чого у Росії дуже багато, на жаль, це людського ресурсу. І використовують його на 200-300%, - зазначає Павло «Дзядзька» Шурмей.

Однак, за його словами, технічні ресурси країни-агресорки вичерпуються і Кремль змушений звертатись по допомогу до Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Т.в.о. командира Полку Каліновського зазначив, що ці країни тягнуть з Росії природні та інші коштовні ресурси в обмін на надання військової допомоги.

Роблять з Росії свого васала, і водночас через війну вони вважають, що Захід так само витрачає свої ресурси, допомагаючи Україні. І, умовно кажучи, не все гладко і просто в політичному плані в Америці та Європі, і Китай цим користується. Хто найбільше від цього отримає бонуси, то це Китай. Вони тихо намагатимуться натиснути і чекати, що в деяких місцях у них вийде прорвати фронт. Вони шукатимуть слабкі місця. Людських ресурсів для цього достатньо, але треба розуміти, що час грає проти них, санкції починають ефективніше працювати проти Росії. У кращому разі вони вважають, що їм вдалося захопити території, сісти за стіл переговорів, з наміром залишити їх за собою. Я вважаю, Україна має повернути всі території, які вона втратила, а саме на справжні межі 91-го року, - наголошує Павло «Дзядзька» Шурмей.

Як Україні перемогти у війні проти РФ

За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні Україні потрібна непохитна підтримка західних партнерів та заходи, спрямовані на мобілізацію чоловіків, а також власне військове виробництво. 

Т.в.о. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.

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