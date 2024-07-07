Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA підкреслив, що країна-агресорка Росія має достатньо слабких сторін, якими Україна може скористатись для перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Головні тези:
- Російська армія має слабкі сторони, які Україна може використати для перемоги війни.
- Необхідна непохитна підтримка західних партнерів та мобілізація чоловіків для успішної стратегії перемоги.
- Україні важливо відмовитись від радянських підходів та брати нові шляхи укомплектування та підготовки військових.
- Технічні ресурси Росії вичерпуються, і Кремль змушений звертатися до інших країн по військову допомогу.
- Україні важливо повернути всі втрачені території та діяти на збереження справжніх меж для успішної стратегії перемоги.
Полк імені Кастуся Каліновського – військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».
Які слабкі сторони Росії Україна може використати для перемоги у війні
Однак, за його словами, технічні ресурси країни-агресорки вичерпуються і Кремль змушений звертатись по допомогу до Ірану, Північної Кореї та Китаю.
Т.в.о. командира Полку Каліновського зазначив, що ці країни тягнуть з Росії природні та інші коштовні ресурси в обмін на надання військової допомоги.
Як Україні перемогти у війні проти РФ
За словами тимчасово виконуючого обовʼязки командира Полка Каліновського Павла “Дзядзьки” Шурмея в інтерв'ю Online.ua, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні Україні потрібна непохитна підтримка західних партнерів та заходи, спрямовані на мобілізацію чоловіків, а також власне військове виробництво.
Т.в.о. командира Полку Каліновського додав, що керівництво України має відмовитись від старих радянських підходів щодо укомплектування та підготовки військових.
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