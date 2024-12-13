Более 2 тыс военных ВСУ за два года отравились на фронте химвеществами из российских боеприпасов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое скончались.
Главные тезисы
- Более 2 тыс военных ВСУ за два года отравились на фронте химическими веществами из российских боеприпасов.
- Украина соблюдает международное право в сфере запрета химического оружия и присоединилась к заявлению о выполнении конвенции.
- Российские боеприпасы содержат опасные химические вещества, запрещенные к использованию в войне, в то время как Украина не использует химические средства.
- Россия активно использует химические атаки, противоречащие международным нормам, на фронте против ВСУ.
- Химические средства борьбы с беспорядками, такие как К-51 и РГ-ВО, также запрещены для использования в войне, но применяются российской стороной.
Россия масштабно применяет на фронте против ВСУ боеприпасы с химвеществами
Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.
Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами.
В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то известно о трех таких летальных случаях.
Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал из соображений безопасности.
При этом он подчеркнул, что украинское войско не использует химические вещества.
Эти средства запрещены к использованию, поэтому Украина, как подписант Конвенции о запрещении химического оружия и его Вооруженные силы, которые являются гарантом его независимости и суверенитета, соблюдают международное право и требования конвенции о запрещении химического оружия в частности.
Украина присоединилась к совместному заявлению от имени 59 государств в поддержку неукоснительного выполнения положений Конвенции о запрещении химического оружия, в частности в части запрета использования химических средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны.
Россия активнее использует химические атаки против ВСУ на фронте
Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
С начала широкомасштабного вторжения подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.
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