Более 2 тыс военных ВСУ за два года отравились на фронте химвеществами из российских боеприпасов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое скончались.

Россия масштабно применяет на фронте против ВСУ боеприпасы с химвеществами

Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами.

В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то известно о трех таких летальных случаях.

Имена погибших и подразделения, в которых они служили, он не назвал из соображений безопасности.

Но в трех случаях у нас есть вывод врачей о констатации смерти в результате острого отравления неизвестным химическим веществом, — сказал Власюк Поделиться

При этом он подчеркнул, что украинское войско не использует химические вещества.

Эти средства запрещены к использованию, поэтому Украина, как подписант Конвенции о запрещении химического оружия и его Вооруженные силы, которые являются гарантом его независимости и суверенитета, соблюдают международное право и требования конвенции о запрещении химического оружия в частности.

Украина присоединилась к совместному заявлению от имени 59 государств в поддержку неукоснительного выполнения положений Конвенции о запрещении химического оружия, в частности в части запрета использования химических средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны.

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Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная часть опасных боеприпасов. химические соединения неустановленного типа. химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных сил Украины зафиксировано 323 таких случая. Поделиться

С начала широкомасштабного вторжения подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.