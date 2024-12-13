Понад 2 тис військових ЗСУ за два роки отруїлися на фронті хімречовинами з російських боєприпасів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із отруєнням хімічними речовинами, які застосовують росіяни, госпіталізували понад 2 тисячі українських військовослужбовців, троє померли.

Росія масштабно застосовує на фронті проти ЗСУ боєприпаси з хімречовинами

Про це повідомив на брифінгу начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

Всього з початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було направлено понад 2 тисячі військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.

В тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії — CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців, то наразі відомо про три таких летальні випадки.

Імена загиблих та підрозділи, у яких вони служили, він не назвав із міркувань безпеки.

Але в трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною, — сказав Власюк Поширити

При цьому він наголосив, що українське військо не використовує хімічні речовини.

Ці засоби заборонені до використання, тому Україна, як підписант Конвенції про заборону хімічної зброї, та її Збройні сили, які є гарантом її незалежності та суверенітету, дотримуються міжнародного права та вимог конвенції про заборону хімічної зброї зокрема.

Україна приєдналася до спільної заяви від імені 59 держав на підтримку неухильного виконання положень Конвенції про заборону хімічної зброї, зокрема в частині заборони використання хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни.

Росія активніше використовує хімічні атаки проти ЗСУ на фронті

Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. За жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 323 таких випадки. Поширити

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.