Понад 2 тис військових ЗСУ за два роки отруїлися на фронті хімречовинами з російських боєприпасів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із отруєнням хімічними речовинами, які застосовують росіяни, госпіталізували понад 2 тисячі українських військовослужбовців, троє померли.
Головні тези:
- Понад 2 тисячі військових ЗСУ за два роки повномасштабної війни отруїлися на фронті хімічними речовинами з російських боєприпасів.
- Україна приєдналася до спільної заяви на підтримку неухильного виконання положень Конвенції про заборону хімічної зброї.
- Російські боєприпаси на фронті містять небезпечні хімічні речовини, засоби яких заборонені для використання у війні.
- Українське військо не використовує хімічні речовини і дотримується міжнародного права у сфері заборони хімічної зброї.
Росія масштабно застосовує на фронті проти ЗСУ боєприпаси з хімречовинами
Про це повідомив на брифінгу начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.
Всього з початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було направлено понад 2 тисячі військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.
В тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії — CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців, то наразі відомо про три таких летальні випадки.
Імена загиблих та підрозділи, у яких вони служили, він не назвав із міркувань безпеки.
При цьому він наголосив, що українське військо не використовує хімічні речовини.
Ці засоби заборонені до використання, тому Україна, як підписант Конвенції про заборону хімічної зброї, та її Збройні сили, які є гарантом її незалежності та суверенітету, дотримуються міжнародного права та вимог конвенції про заборону хімічної зброї зокрема.
Україна приєдналася до спільної заяви від імені 59 держав на підтримку неухильного виконання положень Конвенції про заборону хімічної зброї, зокрема в частині заборони використання хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни.
Росія активніше використовує хімічні атаки проти ЗСУ на фронті
Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил підтримки Збройних сил України.
Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.
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