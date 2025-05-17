Более 80 боев — Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 81.
Главные тезисы
- Более 80 боевых столкновений зафиксированы на фронте, при этом украинские военные успешно сдерживают наступление российских оккупантов.
- Продолжаются активные бои и оборонные действия в различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское. Украинские защитники отбили большинство атак врага.
Актуальная ситуация на фронте 17 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня враг дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку вблизи Загрызового.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполевка и Зеленая Долина. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
В Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Временного Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного. Три из четырех атак подразделения Силы обороны отбили, идет бой.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Две атаки продолжаются, восемь штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 17 атак, пять боестолкновений еще продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровно, Новополя и Зеленого Поля. Авиационные удары получили Темировка и Новополь.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки противника в районах Степного и Малых Щербаков. Под авиаударами оказалось Каменское.
На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Николаевке, кроме этого вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед, идет бой.
На Курском направлении украинские воины сегодня отразили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив пять КАБов. Кроме того, враг совершил 119 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
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