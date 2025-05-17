Более 80 боев — Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Две атаки продолжаются, восемь штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

В Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Временного Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного. Три из четырех атак подразделения Силы обороны отбили, идет бой.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполевка и Зеленая Долина. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

Сегодня враг дважды атаковал на Харьковском направлении , в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 17 атак, пять боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровно, Новополя и Зеленого Поля. Авиационные удары получили Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки противника в районах Степного и Малых Щербаков. Под авиаударами оказалось Каменское.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Николаевке, кроме этого вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед, идет бой.