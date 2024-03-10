Более тысячи кораблей вышли гуманитарным коридором из портов Украины

Из украинских портов Черного моря гуманитарным коридором уже отправлено 1005 кораблей. Они доставили около 30 млн тонн груза на мировые рынки.

Гуманитарный коридор в Черном море успешно работает

"Зерновой коридор" в Черном море уже прошли более 1000 судов.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Over 1000 ships have departed Ukraine’s Black Sea ports carrying almost 30 million tons of cargo, including grain, to the rest of the world. Despite Russia’s brutal war, Ukraine has continued to support jobs and businesses, grow its economy, and supply the world with vital goods. pic.twitter.com/Mu4VBm1SP1 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024

Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки почти 30 млн тонн груза, включая зерно. Бриджит Бринк Посол США в Украине

Она подчеркнула, что, несмотря на войну с Россией, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля 2023 года Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет просить на это разрешения.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

Уже 16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

26 октября сообщалось о якобы временной остановке работы зернового коридора, однако в Мининфраструктуры опровергли эти слухи, отметив, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.

По состоянию на середину ноября 2023 временным зерновым коридором в Черном море прошли 100 судов, а по состоянию на начало января 2024 из Украины экспортировали 15 млн тонн зерна. Поделиться

В ООН не считают зерновой коридор постоянным и предполагаемым, однако на самом деле им экспортируют столько же зерна, как и до полномасштабного вторжения РФ.