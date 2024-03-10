Более тысячи кораблей вышли гуманитарным коридором из портов Украины

Из украинских портов Черного моря гуманитарным коридором уже отправлено 1005 кораблей. Они доставили около 30 млн тонн груза на мировые рынки.
Гуманитарный коридор в Черном море успешно работает
"Зерновой коридор" в Черном море уже прошли более 1000 судов.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Она подчеркнула, что, несмотря на войну с Россией, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.
Что известно о работе зернового коридора
17 июля 2023 года Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет просить на это разрешения.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
Уже 16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
26 октября сообщалось о якобы временной остановке работы зернового коридора, однако в Мининфраструктуры опровергли эти слухи, отметив, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.
В ООН не считают зерновой коридор постоянным и предполагаемым, однако на самом деле им экспортируют столько же зерна, как и до полномасштабного вторжения РФ.
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