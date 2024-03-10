Понад тисячу кораблів вийшли гуманітарним коридором з портів України

З українських портів Чорного моря гуманітарним коридором вже відправлено 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 млн тонн вантажу на світові ринки.

Гуманітарний коридор у Чорному морі успішно працює

“Зерновий коридор” у Чорному морі вже пройшли більше 1000 суден.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Over 1000 ships have departed Ukraine’s Black Sea ports carrying almost 30 million tons of cargo, including grain, to the rest of the world. Despite Russia’s brutal war, Ukraine has continued to support jobs and businesses, grow its economy, and supply the world with vital goods. pic.twitter.com/Mu4VBm1SP1 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024

Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 млн тонн вантажу, включаючи зерно. Бріджит Брінк Посол США в Україні

Вона наголосила, що попри війну з Росією, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

Уже 16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, а станом на початок січня 2024 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя. Поширити

В ООН не вважають зерновий коридор сталим і передбачуваним, однак насправді нині ним експортують стільки ж збіжжя, як і до повномасштабного вторгнення РФ.