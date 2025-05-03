Большая межпланетная станция упадет на Землю — где и когда

Уже скоро на Землю рухнет советский межпланетный космический аппарат весом около 500 кг. Согласно последним подсчетам, это произойдет в период между 8 и 14 мая.

Что известно о падении межпланетной станции

Как удалось узнать журналистам, речь идет о посадочном модуле станции "Космос-482".

Более 50 лет назад он был запущен в Венеру, но остался на орбите Земли.

Главная причина провала — авария разгонного блока, прекратившего работать раньше, чем было рассчитано.

На фоне столь неожиданных событий станция получила название "Космос-482".

Что важно понимать, под этим названием в СССР скрывали неудачные пуски, выдавая их за успешный вывод на орбиту космического аппарата.

По словам астрономов, "Космос-284" будет падать на Землю бесконтрольно.

Более того, существует высокая вероятность того, что он не полностью сгорит в атмосфере.

Последние расчеты, основанные на параметрах орбиты, указывают на то, что район падения обломков почти полностью проходит над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана.

Риск попадания в жилые районы действительно высок.