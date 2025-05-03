Большая межпланетная станция упадет на Землю — где и когда
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Большая межпланетная станция упадет на Землю — где и когда

Что известно о падении межпланетной станции
Читати українською
Источник:  BBC

Уже скоро на Землю рухнет советский межпланетный космический аппарат весом около 500 кг. Согласно последним подсчетам, это произойдет в период между 8 и 14 мая.

Главные тезисы

  • Главная проблема заключается в том, что станция будет падать на Землю бесконтрольно.
  • Пострадать могут люди в Египте, Сирии, Турции и Азербайджане.

Что известно о падении межпланетной станции

Как удалось узнать журналистам, речь идет о посадочном модуле станции "Космос-482".

Более 50 лет назад он был запущен в Венеру, но остался на орбите Земли.

Главная причина провала — авария разгонного блока, прекратившего работать раньше, чем было рассчитано.

На фоне столь неожиданных событий станция получила название "Космос-482".

Что важно понимать, под этим названием в СССР скрывали неудачные пуски, выдавая их за успешный вывод на орбиту космического аппарата.

По словам астрономов, "Космос-284" будет падать на Землю бесконтрольно.

Более того, существует высокая вероятность того, что он не полностью сгорит в атмосфере.

Последние расчеты, основанные на параметрах орбиты, указывают на то, что район падения обломков почти полностью проходит над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана.

Риск попадания в жилые районы действительно высок.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?