Большая межпланетная станция упадет на Землю — где и когда

Уже скоро на Землю рухнет советский межпланетный космический аппарат весом около 500 кг. Согласно последним подсчетам, это произойдет в период между 8 и 14 мая.
Главные тезисы
- Главная проблема заключается в том, что станция будет падать на Землю бесконтрольно.
- Пострадать могут люди в Египте, Сирии, Турции и Азербайджане.
Что известно о падении межпланетной станции
Как удалось узнать журналистам, речь идет о посадочном модуле станции "Космос-482".
Более 50 лет назад он был запущен в Венеру, но остался на орбите Земли.
Главная причина провала — авария разгонного блока, прекратившего работать раньше, чем было рассчитано.
На фоне столь неожиданных событий станция получила название "Космос-482".
Что важно понимать, под этим названием в СССР скрывали неудачные пуски, выдавая их за успешный вывод на орбиту космического аппарата.
По словам астрономов, "Космос-284" будет падать на Землю бесконтрольно.
Более того, существует высокая вероятность того, что он не полностью сгорит в атмосфере.
Последние расчеты, основанные на параметрах орбиты, указывают на то, что район падения обломков почти полностью проходит над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана.
Риск попадания в жилые районы действительно высок.
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