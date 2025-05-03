Велика міжпланетна станція впаде на Землю — де та коли
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Велика міжпланетна станція впаде на Землю — де та коли

Що відомо про падіння міжпланетної станції
Джерело:  BBC

Уже незабаром на Землю рухне радянський міжпланетний космічний апарат вагою майже 500 кг. Згідно з останніми підрахунками, це станеться у період між 8 і 14 травня.

Головні тези:

  • Головна проблема полягає в тому, що станція падатиме на Землю безконтрольно.
  • Постраждати можуть люди в Єгипті, Сирії, Туреччині та Азербайджані.

Що відомо про падіння міжпланетної станції

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про посадковий модуль станції "Космос-482".

Понад 50 років тому він був запущений до Венери, але залишився на орбіті Землі.

Головна причина провалу — аварія розгінного блоку, який припинив працювати раніше, ніж було розраховано.

На тлі таких неочікуваних подій станція отримала назву "Космос-482".

Що важливо розуміти, під цією назвою в СРСР приховували невдалі пуски, видаючи їх за успішне виведення на орбіту космічного апарату.

За словами астрономів, "Космос-284" падатиме на Землю безконтрольно. Ба більше, існує висока ймовірність того, що він не повністю згорить в атмосфері.

Останні розрахунки, що базується на параметрах орбіти, вказують на те, що район падіння уламків майже повністю проходить над територією Єгипту, Сирії, Туреччини та Азербайджану.

Ризик потрапляння в житлові райони дійсно високий.

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