Большой прогресс. Урсула фон дер Ляен выступила с новым заявлением относительно Украины

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, официальный Брюссель положительно оценивает украинский закон о национальных меньшинствах, который крайне важен для продолжения движения в Евросоюз.

Еврокомиссия положительно оценивает украинский закон о нацменьшинствах

С таким заявлением Урсула фон дер Ляен выступила на пленарном заседании Европарламента.

Группы национальных меньшинств уже положительно отреагировали на этот закон. И наша начальная оценка тоже положительна, - сообщила она. Поделиться

Глава Еврокомиссии не скрывает своего восторга тем, что Украина демонстрирует большой прогресс в реформах на пути в ЕС, не останавливая свою активную работу над четырьмя рекомендациями по старту переговоров о вступлении в блок.

Как отмечает Урсула фон дер Ляен, также недавно украинский парламент подписал два антикоррупционных закона – речь идет об увеличении состава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и расширении полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Президент ЕК обращает внимание на то, что при условии эффективного внедрения эти действия могут выполнить три из четырех рекомендаций ЕС, которые остались невыполненными.

Украинское правительство также предложило новый закон о лоббировании, чтобы ограничить власть олигархов и выполнить нашу последнюю рекомендацию, – отмечает политик. Поделиться

Украина все активнее выполняет требования ЕС для вступления в ЕС

Как уже упоминалось ранее, недавно глава государства Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, как этого потребовал от Киева официальный Брюссель.

Более того, президент также подписал законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро, Нацагентстве по предотвращению коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении Украины в блок, но выдвинула четыре требования для принятия такого решения.