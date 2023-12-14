Великий поступ. Урсула фон дер Ляєн виступила з новою заявою щодо України

За словами очільниця Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, офіційний Брюссель позитивно оцінює український закон про національні меншини, який є вкрай важливим для продовження руху в Євросоюз.

Єврокомісія озвучила оцінку українському закону про нацменшини

З такою заявою Урсула фон дер Ляєн виступила на пленарному засіданні Європарламенту.

Групи національних меншин вже позитивно відреагували на цей закон. І наша початкова оцінка також позитивна, - повідомила вона. Поширити

Глава Єврокомісії не приховує свого захвату тим, що Україна робить великий поступ у реформах на шляху до ЄС, не зупиняючи свою активну роботу над чотирма рекомендаціями для старту перемовин про вступ до блоку.

Як зазначає Урсула фон дер Ляєн, також нещодавно український парламент підписав два антикорупційні закони – йдеться про збільшення складу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та розширення повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Президентка ЄК звертає увагу на те, що за умови ефективного впровадження, ці дії можуть виконати три з чотирьох наших рекомендацій, що залишилися невиконаними.

Український уряд також запропонував новий закон про лобіювання, щоб обмежити владу олігархів та виконати нашу останню рекомендацію, – зазначає європейська політикиня. Поширити

Україна дедалі активніше виконує вимоги ЄС заради вступу у ЄС

Як уже згадувалося раніше, нещодавно глава держави Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства про національні меншини, як цього вимагав від Києва офіційний Брюссель.

Ба більше, президент також підписав законопроєкти про Національне антикорупційне бюро, Нацагентство з питань запобігання корупції та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ із Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.