Большой соперник. Капитан Боснии и Герцеговины назвал главное преимущество сборной Украины
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Большой соперник. Капитан Боснии и Герцеговины назвал главное преимущество сборной Украины

Футбол
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Источник:  online.ua

Нападающий Фенербахче Эдин Джеко поделился ожиданиями от поединка со сборной Украины в квалификации за выход на Евро-2024.

Какое преимущество сборной Украины

Капитан национальной команды Боснии и Герцеговины верит, что они смогут победить сборную Сергея Реброва, а затем сразиться за выход на чемпионат Европы.

Однако он отметил, что игра будет боевой.

У них есть несколько отличных индивидуальностей, чья форма фантастическая. Большинство из них играют в сильных европейских клубах, и как команда они очень сплочены. Лучшая линия сборной — полузащита, в которой играют опытные исполнители. Поэтому именно внутри мы будем вести с ними самую острую борьбу. Это опытная команда с игроками, которые знают, как выходить из-под давления, и этот опыт также преимущество сборной Украины, — цитирует Джеко официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта. Победитель этой пары в решающем матче за выход на Евро-2024 сыграет против Исландии или Израиля.

Путь Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).

В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.

Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

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