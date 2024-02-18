Большой соперник. Капитан Боснии и Герцеговины назвал главное преимущество сборной Украины

Нападающий Фенербахче Эдин Джеко поделился ожиданиями от поединка со сборной Украины в квалификации за выход на Евро-2024.
Какое преимущество сборной Украины
Капитан национальной команды Боснии и Герцеговины верит, что они смогут победить сборную Сергея Реброва, а затем сразиться за выход на чемпионат Европы.
Однако он отметил, что игра будет боевой.
Поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта. Победитель этой пары в решающем матче за выход на Евро-2024 сыграет против Исландии или Израиля.
Путь Украины на Евро-2024
Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).
В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.
Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.
Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.
В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-