Великий суперник. Капітан Боснії і Герцеговини назвав головну перевагу збірної України

Нападник Фенербахче Едін Джеко поділився очікуваннями від поєдинку зі збірною України у кваліфікації за вихід на Євро-2024.

Яка перевага збірної України

Капітан національної команди Боснії і Герцеговини вірить, що вони зможуть перемогти збірну Сергія Реброва, а потім поборотися за вихід на чемпіонат Європи.

Однак він зазначив, що гра буде бойовою.

У них є кілька чудових індивідуальностей, чия форма фантастична. Більшість із них грає в сильних європейських клубах, і як команда вони дуже згуртовані. Найкраща лінія збірної — півзахист, у якому грають найдосвідченіші виконавці. Тому саме в середині ми будемо вести з ними найгострішу боротьбу. Це досвідчена команда з гравцями, які знають, як виходити з-під тиску, і цей досвід також є перевагою збірної України, — цитує Джеко офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини. Поширити

Поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня. Переможець цієї пари у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 зіграє проти Ісландії або Ізраїлю.

Шлях України на Євро-2024

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).