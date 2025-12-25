Бомбардировщики РФ пролетали вблизи Британии в Рождественскую ночь — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Бомбардировщики РФ пролетали вблизи Британии в Рождественскую ночь — что известно

Ту
Read in English
Читати українською
Источник:  The Mirror

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики, чтобы угрожать северной Британии, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. НАТО подняло истребители.

Главные тезисы

  • Российские бомбардировщики долетели до Британии.
  • Страна-агрессорка назвала это "запланированным политом".

Россия пугала Британию бомбардировщиками в ночь Рождества

НАТО вынуждено было поднять в воздух истребители, чтобы следить за огромными российскими самолетами.

Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой раздражения Запада вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов, сообщили в Минобороны РФ.

В российском ведомстве добавили, что на определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако там не указали, какие воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.

Известно, что такие бомбардировщики использовались Россией для ударов по Украине.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители РФ нарушили воздушное пространство Швеции
Истребители РФ нарушили воздушное пространство Швеции
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии — что происходит
истребитель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
15 неизвестных дронов нарушили воздушное пространство военной базы Бельгии
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?