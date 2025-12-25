Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики, чтобы угрожать северной Британии, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. НАТО подняло истребители.

Россия пугала Британию бомбардировщиками в ночь Рождества

НАТО вынуждено было поднять в воздух истребители, чтобы следить за огромными российскими самолетами.

Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой раздражения Запада вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов, сообщили в Минобороны РФ. Поделиться

В российском ведомстве добавили, что на определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако там не указали, какие воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.