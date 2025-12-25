Бомбардувальники РФ пролітали поблизу Британії у ніч Різдва — що відомо
Бомбардувальники РФ пролітали поблизу Британії у ніч Різдва — що відомо

Ту
Джерело:  The Mirror

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники, аби погрожувати північній Британії, здійснивши різдвяний політ на велику відстань над Норвезьким морем. НАТО підняло винищувачі.

Головні тези:

  • Російські бомбардувальники долетіли до Британії.
  • Країна-агресорка назвала це “запланованим політом”.

Росія лякала Британію бомбардувальниками у ніч Різдва

НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками.

Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин, — повідомили у Міноборони РФ.

У російському відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.

Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для ударів по Україні.

