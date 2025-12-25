Нелегітимний президент РФ Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники, аби погрожувати північній Британії, здійснивши різдвяний політ на велику відстань над Норвезьким морем. НАТО підняло винищувачі.
Головні тези:
- Російські бомбардувальники долетіли до Британії.
- Країна-агресорка назвала це “запланованим політом”.
Росія лякала Британію бомбардувальниками у ніч Різдва
НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками.
Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.
У російському відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.
Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для ударів по Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-