БпЛА атаковали Орел и Ставропольский край РФ — видео

В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов предварительно неизвестные дроны атаковали химзавод.

Дроны атаковали ряд регионов РФ: какие последствия

Приблизительно в 2 часа ночи по киевскому времени над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.

(От громких звуков — ред.) чуть не вылетели окна, — написали местные жители. Поделиться

Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается — из Орла, где был слышен взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.

В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невинномыске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.

Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что предварительно под ударом оказался химический завод "Невинномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта произошел пожар.

Отметим, что этот завод считается одним из самых крупных в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.

Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.