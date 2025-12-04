БпЛА атаковали Орел и Ставропольский край РФ — видео

В ночь на 4 декабря россияне пожаловались на взрывы в Орле и Ставропольском крае РФ. В одном из городов предварительно неизвестные дроны атаковали химзавод.
Главные тезисы
- В ночь на 4 декабря неизвестные дроны атаковали химический завод в Орле и Ставропольском крае России, вызвав серию взрывов.
- Химический завод “Невинномысский Азот”, один из самых крупных в России, попал под удар, угрожая производству азотных удобрений и других химических веществ.
Дроны атаковали ряд регионов РФ: какие последствия
Приблизительно в 2 часа ночи по киевскому времени над Орлом за полчаса было слышно около 10 взрывов.
Параллельно в соцсетях было видео, как утверждается — из Орла, где был слышен взрыв. Что именно атаковали неизвестные дроны, пока неясно.
В то же время паблики написали, что взрывы прогремели в Невинномыске Ставропольского края России. Россияне насчитали не менее 6 громких звуков.
Чуть позже мониторинговые каналы сообщили, что предварительно под ударом оказался химический завод "Невинномысский Азот". Судя по кадрам, в районе объекта произошел пожар.
Отметим, что этот завод считается одним из самых крупных в России по производству азотных удобрений и аммиака, а также сырья для взрывчатки.
Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.
