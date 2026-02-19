Брат короля Британии арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением
Категория
Мир
Дата публикации

Брат короля Британии арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Главные тезисы

  • Брат короля Великобритании, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, арестован по подозрениям в злоупотреблении должностным положением.
  • Согласно заявлению полиции, проводится расследование по обвинениям в связях с финансистом Эпштейном.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в Британии

BBC приводит заявление британской полиции, которая сообщила, что в рамках расследования 19 февраля был арестован мужчина старше 60 лет из графства Норфолк по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также проведены обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Имя задержанного не разглашается в соответствии с национальными рекомендациями, однако BBC и другие британские медиа сообщают, что это брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

В настоящее время задержанный остается под стражей.

Также отмечается, что дело находится на активной стадии, поэтому во время любых публикаций следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить неуважения к суду.

После основательной оценки мы открыли расследование по этому обвинению в злоупотреблении служебным положением. Важно сохранить целостность и объективность нашего расследования, пока мы вместе с партнерами работаем над проверкой этого предполагаемого правонарушения. Мы осознаем значительный общественный интерес к этому делу и будем обновлять в подходящее время, — прокомментировал заместитель главного констебля Оливер Райт.

Полиция рассматривала обвинения против бывшего герцога Йоркского, которому сегодня исполняется 66 лет, появившихся по делу Джеффри Эпштейна.

В октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.

В файлах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Елизавета II приняла неожиданное решение после скандала с принцем Эндрю
Елизавета II приняла неожиданное решение после скандала с принцем Эндрю
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британский принц Эндрю отказался от титула после громких скандалов
Принц Эндрю принял окончательное решение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Эпштейна. Британию потряс новый громкий скандал
Стармер не скрывает своего возмущения из-за лжи Мендельсона

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?