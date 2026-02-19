Брат короля Британии арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением

Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Главные тезисы
- Брат короля Великобритании, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, арестован по подозрениям в злоупотреблении должностным положением.
- Согласно заявлению полиции, проводится расследование по обвинениям в связях с финансистом Эпштейном.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в Британии
BBC приводит заявление британской полиции, которая сообщила, что в рамках расследования 19 февраля был арестован мужчина старше 60 лет из графства Норфолк по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также проведены обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.
Имя задержанного не разглашается в соответствии с национальными рекомендациями, однако BBC и другие британские медиа сообщают, что это брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
В настоящее время задержанный остается под стражей.
Также отмечается, что дело находится на активной стадии, поэтому во время любых публикаций следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить неуважения к суду.
Полиция рассматривала обвинения против бывшего герцога Йоркского, которому сегодня исполняется 66 лет, появившихся по делу Джеффри Эпштейна.
В октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.
После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.
В файлах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-