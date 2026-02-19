Брат короля Британии арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в Британии

BBC приводит заявление британской полиции, которая сообщила, что в рамках расследования 19 февраля был арестован мужчина старше 60 лет из графства Норфолк по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также проведены обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Имя задержанного не разглашается в соответствии с национальными рекомендациями, однако BBC и другие британские медиа сообщают, что это брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

В настоящее время задержанный остается под стражей.

Также отмечается, что дело находится на активной стадии, поэтому во время любых публикаций следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить неуважения к суду.

После основательной оценки мы открыли расследование по этому обвинению в злоупотреблении служебным положением. Важно сохранить целостность и объективность нашего расследования, пока мы вместе с партнерами работаем над проверкой этого предполагаемого правонарушения. Мы осознаем значительный общественный интерес к этому делу и будем обновлять в подходящее время, — прокомментировал заместитель главного констебля Оливер Райт. Поделиться

Полиция рассматривала обвинения против бывшего герцога Йоркского, которому сегодня исполняется 66 лет, появившихся по делу Джеффри Эпштейна.

В октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.