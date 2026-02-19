Брат короля Британії заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем

Брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.
Головні тези:
- Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований під підозрою у зловживанні службовим становищем.
- Поліція проводить розслідування відносно обвинувачень, пов'язаних зі зловживанням службовим становищем та зв'язками з фінансистом Епштейном.
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований у Британії
BBC наводить заяву британської поліції, яка повідомила, що у межах розслідування 19 лютого було заарештовано чоловіка віком понад 60 років із графства Норфолк за підозрою у зловживанні службовим становищем, а також проведено обшуки за адресами в графствах Беркшир і Норфолк.
Ім’я затриманого не розголошується відповідно до національних рекомендацій, однак BBC та інші британські медіа повідомляють, що це брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор
Наразі затриманий залишається під вартою.
Також наголошується, що справа перебуває на активній стадії, тому під час будь-яких публікацій слід бути обережними, аби не допустити неповаги до суду.
Поліція розглядала звинувачення проти колишнього герцога Йоркського, якому сьогодні виповнюється 66 років, що з'явилися у справі Джеффрі Епштейна.
У жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.
Після публікації нових файлів щодо справи Епштейна Ендрю виїхав із королівської резиденції.
У файлах стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.
