Будет спасать жизнь военнослужащих. ВСУ показали уникальное оборонное сооружение — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Будет спасать жизнь военнослужащих. ВСУ показали уникальное оборонное сооружение — видео

СтратКом ВСУ
фортификации
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Украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения на одном из участков фронта. Она выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

В ВСУ показали достроенное оборонительное сооружение

Эта фортификационная постройка будет спасать жизнь наших военнослужащих, ведь она выдерживает попадание снарядов диаметром до 155 миллиметров, — говорится в сообщении под видео.

Усиление оборонных сооружений в Украине

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей — речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов. Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской и Харьковской областях.

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