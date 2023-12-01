Будьте готовы к бою. Министр обороны Нидерландов обратилась к странам ЕС

Европа должна снова научиться сдерживать и делать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление вооруженных сил.

Требуются изменения в военных структурах ЕС – Оллонгрен

Европейский союз должен готовиться к бою, если хочет остаться зоной стабильности и мира. Для этого следует ввести ряд изменений в военных структурах его стран-членов.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети "Х".

No single nation can tackle today’s security threats on its own. We Europeans need to step up our game, build a credible European defense, and strengthen our position as a key pillar within @NATO. #BSC23 (1/4) pic.twitter.com/ZXZguyN6g2 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 30, 2023

Ни одна страна не может противостоять современным угрозам безопасности своими силами. Мы, европейцы, должны усилить нашу игру, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевого столба в НАТО, – написала министр обороны Нидерландов, комментируя новое заключенное соглашение в рамках военного сотрудничества ЕС. Поделиться

Оллонгрен отмечает, что Европейский союз всегда был мирным проектом, а все войны велись только около него. Она подчеркнула, что для стран, не входящих в ЕС, членство в нем является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности.

Чтобы так и осталось, нам нужно действовать уже сейчас. Европа должна снова научиться сдерживать. Мы должны делать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть готовы к бою, – подчеркнула Оллонгрен. Поделиться

Что известно о дополнительной помощи Украине от Нидерландов

По словам главы МИД Нидерландов Ханке Бруинс Слот, Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.

Бруинс Слот подчеркнула, что ее страна будет рада поддержать Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 млрд. евро в следующем году.

Это произошло после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы уже поставленные в страну.