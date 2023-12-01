Будьте готовы к бою. Министр обороны Нидерландов обратилась к странам ЕС

Европа должна снова научиться сдерживать и делать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление вооруженных сил.
Требуются изменения в военных структурах ЕС – Оллонгрен
Европейский союз должен готовиться к бою, если хочет остаться зоной стабильности и мира. Для этого следует ввести ряд изменений в военных структурах его стран-членов.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети "Х".
Оллонгрен отмечает, что Европейский союз всегда был мирным проектом, а все войны велись только около него. Она подчеркнула, что для стран, не входящих в ЕС, членство в нем является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности.
Что известно о дополнительной помощи Украине от Нидерландов
По словам главы МИД Нидерландов Ханке Бруинс Слот, Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.
Бруинс Слот подчеркнула, что ее страна будет рада поддержать Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 млрд. евро в следующем году.
Это произошло после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы уже поставленные в страну.
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