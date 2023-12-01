Будьте готові до бою. Міністр оборони Нідерландів звернулася до країн ЄС

Потрібні зміни у військових структурах ЄС – Оллонгрен

Європейський союз має готуватись до бою, якщо хоче залишитись зоною стабільності та миру. Для цього потрібно запровадити низку змін у військових структурах його країн-членів.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в соцмережі "Х".

No single nation can tackle today’s security threats on its own. We Europeans need to step up our game, build a credible European defense, and strengthen our position as a key pillar within @NATO. #BSC23 (1/4) pic.twitter.com/ZXZguyN6g2 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 30, 2023

Жодна країна не може протистояти сучасним загрозам безпеки самотужки. Ми, європейці, повинні посилити нашу гру, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в НАТО, – написала міністр оборони Нідерландів, коментуючи нову укладену угоду в рамках військової співпраці ЄС. Поширити

Оллонгрен зазначає, що Європейський союз завжди був мирним проєктом, а всі війни велися виключно близько нього. Вона наголосила, що для країн, які не входять до ЄС, членство в ньому є одночасно і нагородою, і обіцянкою миру і стабільності.

Щоб так і залишилось, нам необхідно діяти вже зараз. Європа повинна заново навчитися стримувати. Ми повинні робити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути готовими до бою, – підкреслила Оллонгрен Поширити

Що відомо про додаткову допомогу Україні від Нідерландів

За словами глави МЗС Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Бруїнс Слот наголосила, що її країна буде рада підтримати Україну додатковим пакетом допомоги у розмірі 2,5 млрд євро у наступному році.

Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.