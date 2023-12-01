Будьте готові до бою. Міністр оборони Нідерландів звернулася до країн ЄС

Європа повинна заново навчитися стримувати та робити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення збройних сил.
Потрібні зміни у військових структурах ЄС – Оллонгрен
Європейський союз має готуватись до бою, якщо хоче залишитись зоною стабільності та миру. Для цього потрібно запровадити низку змін у військових структурах його країн-членів.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в соцмережі "Х".
Оллонгрен зазначає, що Європейський союз завжди був мирним проєктом, а всі війни велися виключно близько нього. Вона наголосила, що для країн, які не входять до ЄС, членство в ньому є одночасно і нагородою, і обіцянкою миру і стабільності.
Що відомо про додаткову допомогу Україні від Нідерландів
За словами глави МЗС Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.
Бруїнс Слот наголосила, що її країна буде рада підтримати Україну додатковим пакетом допомоги у розмірі 2,5 млрд євро у наступному році.
Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.
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