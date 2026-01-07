Частный вертолет с топ-менеджерами транспортной компании разбился в РФ — видео

Два человека погибли в результате авиатрощи частного вертолета в Пермском крае днем 7 января.
В Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа
Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае.
В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
На кадрах — авария частного вертолета в Пермском крае.
По данным близких к силовикам каналов, в результате аварии погибли основатель крупной транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны из этой же компании Эльмир Коняков. Утверждается, что полет был санкционирован.
