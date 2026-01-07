Частный вертолет с топ-менеджерами транспортной компании разбился в РФ — видео
Частный вертолет с топ-менеджерами транспортной компании разбился в РФ — видео

Пермь
Читати українською
Источник:  online.ua

Два человека погибли в результате авиатрощи частного вертолета в Пермском крае днем 7 января.

Главные тезисы

  • Два топ-менеджера транспортной компании погибли в результате авиакатастрофы частного вертолета в Пермском крае.
  • Падение вертолета произошло на территории базы отдыха в Бардымском районе без разрушений на земле.

В Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа

Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае.

В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

На кадрах — авария частного вертолета в Пермском крае.

По данным близких к силовикам каналов, в результате аварии погибли основатель крупной транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны из этой же компании Эльмир Коняков. Утверждается, что полет был санкционирован.

