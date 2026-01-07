Приватний гелікоптер з топменеджерами транспортної компанії розбився у РФ — відео

У Пермському краї РФ сталася авіатроща

Співробітники МНС Росії працюють на місці падіння вертольота у Пермському краї.

У Бардимському районі сталося падіння приватного гелікоптера на території бази відпочинку "Ашатлі-парк". Внаслідок краху вертольота загинули двоє людей. На землі руйнувань немає, – повідомили у регіональному ГУ МНС.

На кадрах — аварія приватного вертольота в Пермському краї.

За даними близьких до силовиків каналів, під час аварії загинули засновник великої транспортної компанії «Таттранском» Ільяс Гімадутдінов та начальник автомобільної колони з цієї ж компанії Ельмір Коняков. Стверджується, що політ був санкціонований.