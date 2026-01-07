Приватний гелікоптер з топменеджерами транспортної компанії розбився у РФ — відео

Двоє людей загинули внаслідок авіатрощі приватного вертольота в Пермському краї вдень 7 січня.
Головні тези:
- У Росії сталася авіакатастрофа приватного гелікоптера, внаслідок якої загинули двоє топменеджерів транспортної компанії.
- Падіння вертольота трапилося на території бази відпочинку в Пермському краї, руйнувань на землі не зафіксовано.
- Загиблі пасажири ідентифіковані як засновник та начальник автомобільної колони компанії «Таттранском».
У Пермському краї РФ сталася авіатроща
Співробітники МНС Росії працюють на місці падіння вертольота у Пермському краї.
У Бардимському районі сталося падіння приватного гелікоптера на території бази відпочинку "Ашатлі-парк". Внаслідок краху вертольота загинули двоє людей. На землі руйнувань немає, – повідомили у регіональному ГУ МНС.
На кадрах — аварія приватного вертольота в Пермському краї.
За даними близьких до силовиків каналів, під час аварії загинули засновник великої транспортної компанії «Таттранском» Ільяс Гімадутдінов та начальник автомобільної колони з цієї ж компанії Ельмір Коняков. Стверджується, що політ був санкціонований.
