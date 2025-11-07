У Дагестані розбився гелікоптер — на борту були співробітники підприємства ВПК РФ

Вертоліт із сімома пасажирами на борту впав вдень 7 листопада на приватний будинок у населеному пункті Ачі-Су республіки Дагестан у Росії.
Головні тези:
- Внаслідок падіння вертольота у Дагестані загинуло четверо людей, які були на борту, із них працівники підприємства ВПК РФ.
- Постраждалі були доставлені до лікарні з тяжкими травмами, де проводяться необхідні медичні процедури, включаючи інтенсивну терапію.
У Дагестані гелікоптер впав на будинок: четверо загиблих
На місці загинули четверо людей, решту госпіталізували. Він здійснював рейс з Кізляра до Ізбербаша.
Постраждалих доправили до Центральної міської лікарні Ізбербашу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я республіки.
Двох із них транспортують до опікового центру Республіканської клінічної лікарні в Махачкалі, ще один нетранспортабельний через вкрай тяжкий стан. Йому проводять інтенсивну терапію у стаціонарі.
Згодом російські медіа повідомили, що вертоліт належав Кизлярському електромеханічному заводу, на борту були працівники заводу.
Зокрема, постраждав син директора підприємства Ахмат Ахматов, він у важкому стані.
У червні 2024 року «Кизлярський електромеханічний завод» потрапив до 14-го санкційного пакета Європейського союзу, в 2022-му санкції запровадили Сполучені Штати. Санкції запровадили через причетність підприємства до оборонного сектору РФ.
