У Дагестані розбився гелікоптер — на борту були співробітники підприємства ВПК РФ

Вертоліт із сімома пасажирами на борту впав вдень 7 листопада на приватний будинок у населеному пункті Ачі-Су республіки Дагестан у Росії.

На місці загинули четверо людей, решту госпіталізували. Він здійснював рейс з Кізляра до Ізбербаша.

Постраждалих доправили до Центральної міської лікарні Ізбербашу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я республіки.

Двох із них транспортують до опікового центру Республіканської клінічної лікарні в Махачкалі, ще один нетранспортабельний через вкрай тяжкий стан. Йому проводять інтенсивну терапію у стаціонарі.

Будинок, на який упав гелікоптер, був нежитловим, уточнили в управлінні МНС по Дагестану. Пожежу на території 80 квадратних метрів уже локалізували.

Згодом російські медіа повідомили, що вертоліт належав Кизлярському електромеханічному заводу, на борту були працівники заводу.

Зокрема, постраждав син директора підприємства Ахмат Ахматов, він у важкому стані.

У червні 2024 року «Кизлярський електромеханічний завод» потрапив до 14-го санкційного пакета Європейського союзу, в 2022-му санкції запровадили Сполучені Штати. Санкції запровадили через причетність підприємства до оборонного сектору РФ.