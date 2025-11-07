В Дагестане разбился вертолет — на борту находились сотрудники предприятия ВПК РФ
В Дагестане разбился вертолет — на борту находились сотрудники предприятия ВПК РФ

Дагестан
Источник:  Радио Свобода

Вертолет с семью пассажирами на борту упал днем 7 ноября на частный дом в населенном пункте Ачи-Су республики Дагестан в России.

Главные тезисы

  • Упавший вертолет в Дагестане принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту находились сотрудники предприятия ВПК РФ.
  • В результате инцидента четыре человека погибли, остальные пострадали и были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

В Дагестане вертолет упал на дом: четверо погибших

На месте погибли четыре человека, остальные госпитализированы. Он совершал рейс из Кизляра в Избербаш.

Пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Избербаша, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Двух из них транспортируют в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале, еще один нетранспортабельный из-за крайне тяжелого состояния. Ему проводят интенсивную терапию в стационаре.

Дом, на который упал вертолет, был нежилым, уточнили в управлении МЧС по Дагестану. Пожар на территории 80 квадратных метров уже был локализован.

Впоследствии российские медиа сообщили, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту находились работники завода.

В частности, пострадал сын директора предприятия Ахмат Ахматов, он находится в тяжелом состоянии.

В июне 2024 года «Кизлярский электромеханический завод» попал в 14-й санкционный пакет Европейского союза, в 2022-м санкции ввели Соединенные Штаты. Санкции ввели из-за причастности предприятия к оборонному сектору РФ.

