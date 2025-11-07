В Дагестане разбился вертолет — на борту находились сотрудники предприятия ВПК РФ

Вертолет с семью пассажирами на борту упал днем 7 ноября на частный дом в населенном пункте Ачи-Су республики Дагестан в России.
Главные тезисы
- Упавший вертолет в Дагестане принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту находились сотрудники предприятия ВПК РФ.
- В результате инцидента четыре человека погибли, остальные пострадали и были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
В Дагестане вертолет упал на дом: четверо погибших
На месте погибли четыре человека, остальные госпитализированы. Он совершал рейс из Кизляра в Избербаш.
Пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Избербаша, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Двух из них транспортируют в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале, еще один нетранспортабельный из-за крайне тяжелого состояния. Ему проводят интенсивную терапию в стационаре.
Впоследствии российские медиа сообщили, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту находились работники завода.
В частности, пострадал сын директора предприятия Ахмат Ахматов, он находится в тяжелом состоянии.
В июне 2024 года «Кизлярский электромеханический завод» попал в 14-й санкционный пакет Европейского союза, в 2022-м санкции ввели Соединенные Штаты. Санкции ввели из-за причастности предприятия к оборонному сектору РФ.
