В России разбился военный вертолет Ми-28 — что известно

Российский военный вертолет Ми-28 попал в авикатастрофу 1 января в Воронежской области, два члена экипажа погибли.

Под Воронежем разбился Ми-28

Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA.

Как стало известно ASTRA, 1 января военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области. Это произошло около 6 часов в поле в Каменском районе.

Отмечено, что этот вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта, что стало ее причиной — неизвестно.

Украинские дроны уничтожили 2 вертолета РФ в Крыму

Как сообщает украинская разведка, 31 декабря вблизи временно оккупированного Крыма спецназовцы подразделения Group 13 провели успешную операцию.

Используя морские дроны "Magura V5", оснащенные ракетами, они уничтожили два российских вертолета Ми-8. Поделиться

По предварительной информации, экипажи обоих бортов были ликвидированы.