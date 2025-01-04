В России разбился военный вертолет Ми-28 — что известно

Российский военный вертолет Ми-28 попал в авикатастрофу 1 января в Воронежской области, два члена экипажа погибли.
Главные тезисы
- Катастрофа вертолета Ми-28 произошла в Воронежской области, причины пока неизвестны.
- Два члена экипажа погибли в результате аварии в 250 км от линии фронта.
Под Воронежем разбился Ми-28
Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA.
Как стало известно ASTRA, 1 января военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области. Это произошло около 6 часов в поле в Каменском районе.
Отмечено, что этот вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта, что стало ее причиной — неизвестно.
Украинские дроны уничтожили 2 вертолета РФ в Крыму
Как сообщает украинская разведка, 31 декабря вблизи временно оккупированного Крыма спецназовцы подразделения Group 13 провели успешную операцию.
По предварительной информации, экипажи обоих бортов были ликвидированы.
ГУР также сообщило, что еще один российский вертолет был поврежден и смог совершить посадку в подведенном состоянии.
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