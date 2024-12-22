В Турции вертолет врезался в больницу — погибли 4 человека

В Турции 22 декабря произошла авиакатастрофа медицинского вертолета. В результате аварии погибли четыре человека.

Что известно об авиакатастрофе в Турции

Как отмечается, трагедия произошла в провинции Мугла, на юго-востоке страны.

Погибли два пилота, врач и его помощник.

По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман. Считается, что пилоты не смогли правильно сориентироваться, что привело к столкновению.

Полиция сообщила, что признаки теракта не выявлены. В больнице в результате аварии никто не пострадал.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024

Украинский истребитель F-16 попал в авиатрощу - WSJ

Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".