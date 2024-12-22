В Турции вертолет врезался в больницу — погибли 4 человека
Категория
Мир
Дата публикации

В Турции вертолет врезался в больницу — погибли 4 человека

В Турции вертолет врезался в больницу — погибли 4 человека
Читати українською
Источник:  Hurriyet

В Турции 22 декабря произошла авиакатастрофа медицинского вертолета. В результате аварии погибли четыре человека.

Главные тезисы

  • Авиакатастрофа в Турции: медицинский вертолет столкнулся со зданием больницы, погибли два пилота, врач и помощник.
  • Предварительные данные указывают на возможные причины крушения, в частности неблагоприятные погодные условия.
  • Не выявлены признаки теракта, а больница не пострадала в результате аварии.
  • В Иране погиб опытный украинский пилот Алексей Месь во время авиакатастрофы истребителя F-16.
  • Утверждается, что катастрофа произошла в результате ошибки пилота в результате ракетных обстрелов по Украине.

Что известно об авиакатастрофе в Турции

Как отмечается, трагедия произошла в провинции Мугла, на юго-востоке страны.

Погибли два пилота, врач и его помощник.

По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман. Считается, что пилоты не смогли правильно сориентироваться, что привело к столкновению.

Полиция сообщила, что признаки теракта не выявлены. В больнице в результате аварии никто не пострадал.

Украинский истребитель F-16 попал в авиатрощу - WSJ

Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".

Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что в рамках первой партии поставки Украина получила шесть истребителей F-16.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем
В Калужской области РФ разбился вертолет Ми-28 вместе с экипажем
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На территории Латвии разбился российский военный дрон
Минобороны Латвии
дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Кировской области РФ разбился вертолет Ми-2
Ми-2

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?