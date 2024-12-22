В Турции вертолет врезался в больницу — погибли 4 человека

В Турции 22 декабря произошла авиакатастрофа медицинского вертолета. В результате аварии погибли четыре человека.
Главные тезисы
- Авиакатастрофа в Турции: медицинский вертолет столкнулся со зданием больницы, погибли два пилота, врач и помощник.
- Предварительные данные указывают на возможные причины крушения, в частности неблагоприятные погодные условия.
- Не выявлены признаки теракта, а больница не пострадала в результате аварии.
- В Иране погиб опытный украинский пилот Алексей Месь во время авиакатастрофы истребителя F-16.
- Утверждается, что катастрофа произошла в результате ошибки пилота в результате ракетных обстрелов по Украине.
Что известно об авиакатастрофе в Турции
Как отмечается, трагедия произошла в провинции Мугла, на юго-востоке страны.
Погибли два пилота, врач и его помощник.
По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман. Считается, что пилоты не смогли правильно сориентироваться, что привело к столкновению.
Полиция сообщила, что признаки теракта не выявлены. В больнице в результате аварии никто не пострадал.
Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024
Украинский истребитель F-16 попал в авиатрощу - WSJ
Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.
По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.
В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".
Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что в рамках первой партии поставки Украина получила шесть истребителей F-16.
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