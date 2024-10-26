В Кировской области РФ разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 26 октября «совершил жесткую посадку» в лесу в селе Белеенки Кировской области РФ. На борту находились 4 человека. Трое из них погибли, четвертого до сих пор ищут.

В России разбился санитарный вертолет

По данным росСМИ, по меньшей мере, один человек погиб. Упавший вертолет Ми-2 был бортом санавации.

Позже сотрудники МЧС страны-агрессорки обнаружили тела троих погибших.

На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера. Сигнал тревоги на пульт диспетчера пришел в 17:55.

На месте работают спасатели. Поиски оставшегося члена экипажа продолжаются. Поделиться

В России упал военный самолет Як-130

Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.

По данным российских пропагандистов, инцидент произошел около 5 утра.

Борт летел аэродромом в Волгоградской области. Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице.