В Кировской области РФ разбился вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 26 октября «совершил жесткую посадку» в лесу в селе Белеенки Кировской области РФ. На борту находились 4 человека. Трое из них погибли, четвертого до сих пор ищут.
Главные тезисы
- В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области погибли трое человек, одного члена экипажа до сих пор ищут.
- Согласно данным, вертолет Ми-2 был бортом санавации, перевозившим пилота, врача и двух фельдшеров.
- В другом инциденте в России разбился военный самолет Як-130 в границах Калмыкии и Волгоградской области, пилоты катапультировались.
- Предварительно причиной крушения вертолета и аварии самолета Як-130 стал отказ техники.
В России разбился санитарный вертолет
По данным росСМИ, по меньшей мере, один человек погиб. Упавший вертолет Ми-2 был бортом санавации.
Позже сотрудники МЧС страны-агрессорки обнаружили тела троих погибших.
На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера. Сигнал тревоги на пульт диспетчера пришел в 17:55.
В России упал военный самолет Як-130
Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался, — пишут росСМИ.
По данным российских пропагандистов, инцидент произошел около 5 утра.
Борт летел аэродромом в Волгоградской области. Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице.
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