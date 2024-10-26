У Кіровській області РФ розбився гелікоптер Мі-2

Вертоліт Мі-2 26 жовтня «здійснив жорстку посадку» в лісі в селі Біленки Кіровської області РФ. На борту знаходились 4 людини. Троє з них загинуло, четвертого досі шукають.
Головні тези:
- Вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в лісі села Біленки, Кіровська область, на борту були 4 людини.
- Троє осіб загинули, четвертого досі шукають.
- Пілот, лікар і два фельдшери перебували на борту вертольота Мі-2, який був бортом санавіації.
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За даними росЗСІ, щонайменше одна людина загинула. Вертоліт Мі-2, що впав, був бортом санавіації.
Пізніше співробітники МНС країни-агресорки виявили тіла трьох загиблих.
На борту перебували чотири людини — пілот, лікар і два фельдшери. Сигнал тривоги на пульт диспетчера прийшов о 17.55.
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За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.
Борт летів аеродромом у Волгоградській області. Пілоти зуміли катапультуватися, зараз вони перебувають у шпиталі.
Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.
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