У Кіровській області РФ розбився гелікоптер Мі-2
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У Кіровській області РФ розбився гелікоптер Мі-2

Мі-2
Джерело:  online.ua

Вертоліт Мі-2 26 жовтня «здійснив жорстку посадку» в лісі в селі Біленки Кіровської області РФ. На борту знаходились 4 людини. Троє з них загинуло, четвертого досі шукають.

Головні тези:

  • Вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в лісі села Біленки, Кіровська область, на борту були 4 людини.
  • Троє осіб загинули, четвертого досі шукають.
  • Пілот, лікар і два фельдшери перебували на борту вертольота Мі-2, який був бортом санавіації.

У Росії розбився санітарний гелікоптер

За даними росЗСІ, щонайменше одна людина загинула. Вертоліт Мі-2, що впав, був бортом санавіації.

Пізніше співробітники МНС країни-агресорки виявили тіла трьох загиблих.

На борту перебували чотири людини — пілот, лікар і два фельдшери. Сигнал тривоги на пульт диспетчера прийшов о 17.55.

На місці працюють рятувальники. Пошуки члена екіпажу, що залишився, тривають.

У Росії впав військовий літак Як-130

Навчально-тренувальний літак Як-130 упав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався, — пишуть росЗМІ.

За даними російських пропагандистів, інцидент стався сьогодні близько 5 ранку.

Борт летів аеродромом у Волгоградській області. Пілоти зуміли катапультуватися, зараз вони перебувають у шпиталі.

Попередньо причиною аварії стала відмова техніки.

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