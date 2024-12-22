У Туреччині гелікоптер врізався в лікарню — загинули 4 людей

Що відомо про авіакатастрофу в Туреччині

Як зазначається, трагедія сталася в провінції Мугла, на південному сході країни. Медичний вертоліт зіткнувся з будівлею лікарні невдовзі після зльоту.

Загинули двоє пілотів, лікар та його помічник.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Вважається, що пілоти не змогли правильно зорієнтуватися, що призвело до зіткнення. Після удару вертоліт втратив керування та впав на порожній майданчик.

Поліція повідомила, що ознак теракту не виявлено. В лікарні внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024

Український винищувач F-16 потрапив в авіатрощу — WSJ

Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі 26 серпня, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота.

Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".