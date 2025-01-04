У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28 — що відомо
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У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28 — що відомо

Мі-28
Джерело:  online.ua

Російський військовий гелікоптер Мі-28 потрапив в авіатрощу 1 січня у Воронезькій області, два члени екіпажу загинули.

Головні тези:

  • У Росії сталася авіакатастрофа, коли військовий гелікоптер Мі-28 впав у Воронезькій області, при цьому обидва члени екіпажу загинули.
  • Гелікоптер зазнав аварії за 250 км від лінії фронту, причини авіатрощі поки що невідомі.

Під Воронежем розбився Мі-28

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Як стало відомо ASTRA, 1 січня військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області. Це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі. На борту були два члени екіпажу — вони загинули.

Зазначено, що цей гелікоптер зазнав аварії за 250 км від лінії фронту, що стало її причиною — невідомо.

Українські дрони знищили 2 гелікоптери РФ у Криму

Як повідомляє українська розвідка, 31 грудня поблизу тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Group 13" провели успішну операцію.

Використовуючи морські дрони "Magura V5", оснащені ракетами, вони знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.

ГУР також повідомило, що ще один російський вертоліт був пошкоджений і зміг здійснити посадку у підбитому стані.

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