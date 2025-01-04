У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28 — що відомо

Російський військовий гелікоптер Мі-28 потрапив в авіатрощу 1 січня у Воронезькій області, два члени екіпажу загинули.

Під Воронежем розбився Мі-28

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Як стало відомо ASTRA, 1 січня військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області. Це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі. На борту були два члени екіпажу — вони загинули.

Зазначено, що цей гелікоптер зазнав аварії за 250 км від лінії фронту, що стало її причиною — невідомо.

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За попередньою інформацією, екіпажі обох бортів були ліквідовані.