CБС дронами поразили центр подготовки пилотов-корректировщиков РФ на ТОТ Луганщины — видео
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили в населенном пункте Хрустальный во временно оккупированной Луганской области российский учебный центр подготовки корректировщиков артиллерии и беспилотников.

  • Украинские силы беспилотных систем поразили учебный центр пилотов-корректировщиков РФ в Хрустальном, Луганская область.
  • Операция была проведена силами 9 батальона «Кайрос» и других подразделений при участии Центра глубинного поражения СБС.

Большая "бавовна" на ВОТ Луганщины: что известно

Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

Учебный центр пилотов в Хрустальном — жирная цель, 90+ км от ЛБЗ.

Роберт "Мадьяр" Бровди

По его словам, длительные изучения военного объекта и подготовка операции реализована 5 мая силами 9 батальона «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» совместно с ЦСО А Службы безопасности Украины при координации вновь Центра глубинного поражения Сил Беспилотных Систем.

Нанесено 15 огневых поражений дронами middle strike из бч 100 кг. Отработано ОС РОВ, которое находилось в: здания учебного комплекса площадью 2600 кв м, здания временного пункта дислокации площадью 5700 кв м.

По его словам, в учебном центре находились полным курсом операторы-корректировщики артиллерии, операторы БПЛА, инструкторы и офицерский состав управления центра.

Состав автотранспорта, одномоментно находившегося на локации, достигал 30 единиц.

Бровди отметил, что количество безвозвратных и санитарных потерь врага скрывается.

