CБС дронами уразили центр підготовки пілотів-коригувальників РФ на ТОТ Луганщини — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили у населеному пункті Хрустальний в тимчасово окупованій Луганській області російський навчальний центр підготовки коригувальників артилерії та безпілотників.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем Збройних сил України нанесли удар по навчальному центру пілотів-коригувальників РФ на тимчасово окупованій Луганській області.
- Операцію реалізовано силами 9 батальйону «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» спільно з ЦСО А Служби безпеки України та Центру глибинного ураження СБС.
Велика “бавовна” на ТОТ Луганщини: що відомо
Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
За його словами, тривалі вивчення військового обʼєкту та підготовка операції реалізована 5 травня силами 9 батальйону «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» сумісно з ЦСО А Служби безпеки України за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил Безпілотних Систем.
За його словами, у навчальному центрі перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління центру.
Склад автотранспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць.
Бровді зауважив, що кількість безповоротних та санітарних втрат ворога приховується.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-