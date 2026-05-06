CБС дронами уразили центр підготовки пілотів-коригувальників РФ на ТОТ Луганщини — відео
Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили у населеному пункті Хрустальний в тимчасово окупованій Луганській області російський навчальний центр підготовки коригувальників артилерії та безпілотників.

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Навчальний центр пілотів у Хрустальному — жирна ціль, 90+ км від ЛБЗ.

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач СБС

За його словами, тривалі вивчення військового обʼєкту та підготовка операції реалізована 5 травня силами 9 батальйону «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» сумісно з ЦСО А Служби безпеки України за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил Безпілотних Систем.

Завдано 15 вогневих уражень дронами middle strike з бч 100 кг. Відпрацьовано ОС РОВ, що знаходився у: будівлі навчального комплексу площею 2600 кв м, будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5700 кв м.

За його словами, у навчальному центрі перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління центру.

Склад автотранспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць.

Бровді зауважив, що кількість безповоротних та санітарних втрат ворога приховується.

