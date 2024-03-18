Число пограничников в Украине вырастет. Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект
Категория
Украина
Дата публикации

Число пограничников в Украине вырастет. Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект

Пограничник
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект № 11091 "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины" о Государственной пограничной службе Украины. В частности, документ предусматривает увеличение общего количества пограничников на 15 тыс человек.

В Украине увеличится количество пограничников

Вскоре Рада проголосует за соответствующий законопроект.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроектом, учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов ГПСУ в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период, предлагается взять под контроль госграницу в ее международно признанных пределах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами пограничников на актуальные и потенциальные. угрозы нацбезопасности на государственной границе и предусмотрено увеличение на 15 тыс военнослужащих ГПСУ.

Правительство планирует увеличить количество украинских пограничников

Не менее 75 тыс пограничников будут служить в Госпогранслужбе после окончания войны.

Предлагается установить, что общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 N 64/2022, составит до 75 тыс человек, в том числе до 67 тыс военнослужащих, – сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде.

Он уточнил, что принят проект Закона «О внесении изменения в пункт 1 раздела IX «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины».

Это нужно, учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны, а также для обеспечения готовности ГНСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах и адекватного реагирования имеющимися силами и средствами ГПСУ на актуальные и потенциальные. угрозы национальной безопасности на государственной границе

12 марта президент Украины Владимир Зеленский информировал, что согласовал дальнейшие шаги развития ГНСУ, предполагающие увеличение численности пограничных войск, в том числе в расчете на долговременную защиту границ после войны.

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