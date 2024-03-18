Кількість прикордонників в Україні зросте. Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість прикордонників в Україні зросте. Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт

Прикордонник
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України. Зокрема документ передбачає збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тис осіб.

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Скоро Рада проголосує за відповідний законопроєкт.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєктом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період пропонується взяти під контроль держкордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами прикордонників на актуальні й потенційні загрози нацбезпеці на державному кордоні та передбачено збільшення на 15 тис військовослужбовців ДПСУ.

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Не менше 75 тис прикордонників будуть служити у Держрикордонслужбі після закінчення війни.

Пропонується встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 N 64/2022, становитиме до 75 тис осіб, у тому числі до 67 тис військовослужбовців, – повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Він уточнив, що схвалено проєкт Закону «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України».

Це потрібно з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони, а також для забезпечення готовності ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та для адекватного реагування наявними силами та засобами ДПСУ на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

12 березня президент України Володимир Зеленський інформував, що погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельність прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни.

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