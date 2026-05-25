Число жертв ракетного удара РФ по Дергачам стремительно растет
По состоянию на 14.00 известно уже о 19 пострадавших из-за российского удара по Дергачам Харьковской области. Также обнаружили тело второго погибшего.

Россия убила в Дергачах 2 человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

К сожалению, возросло количество жертв вражеского удара по Дергачам. Погиб также 25-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Погиб также 68-летний мужчина.

В общей сложности 19 человек пострадали в результате вражеского ракетного обстрела Дергачев.

Госпитализировали 17 человек с взрывными ранениями: 15 мужчин и двух женщин.

Трое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Еще двум людям помогли на месте: 47-летней женщине и 74-летнему мужчине, подвергшимся острой реакции на стресс.

Под ударом находилось гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Подразделения ГСЧС уже ликвидировали возгорание на месте атаки.

