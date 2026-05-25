Число жертв ракетного удара РФ по Дергачам стремительно растет

По состоянию на 14.00 известно уже о 19 пострадавших из-за российского удара по Дергачам Харьковской области. Также обнаружили тело второго погибшего.
Главные тезисы
- По состоянию на 14.00 известно о 19 пострадавших и 2 погибших от ракетного удара РФ по Дергачам.
- 17 человек госпитализированы с взрывными ранениями, трое находятся в тяжелом состоянии.
Россия убила в Дергачах 2 человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Погиб также 68-летний мужчина.
В общей сложности 19 человек пострадали в результате вражеского ракетного обстрела Дергачев.
Госпитализировали 17 человек с взрывными ранениями: 15 мужчин и двух женщин.
Трое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Под ударом находилось гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Подразделения ГСЧС уже ликвидировали возгорание на месте атаки.
