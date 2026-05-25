Кількість жертв ракетного удару РФ по Дергачах стрімко зростає

Станом на 14.00 відомо вже про 19 постраждалих через російський удар по Дергачах на Харківщині. Також знайшли тіло другого загиблого.
Головні тези:
- У результаті російського удару по Дергачах на Харківщині постраждали 19 людей, двоє загинули.
- 17 людей були госпіталізовані з вибуховими пораненнями, троє перебувають у важкому стані.
Росія убила в Дергачах 2 людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загинув також 68-річний чоловік.
Загалом 19 людей постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Дергачів.
Госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок.
Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти — стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Під ударом було цивільне підприємство. Пошкоджено складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС уже ліквідували загоряння на місці атаки.
