Росія ударила ракетою по Дергачах на Харківщині — є загиблий і постраждалі
Удень 25 травня російські окупанти атакували ракетою Дергачі Харківської області. Станом на 12.40 відомо про 1 загиблого і 6 поранених.

Головні тези:

  • Російська ракета влучила в Дергачі на Харківщині, смертельно поранивши одну людину та пошкодивши ще шістьох.
  • Наразі 6 постраждалих і 1 загиблий. Екстрені служби надають необхідну допомогу пораненим.

Росія ударила по Дергачах: вбито людину, є постраждалі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Дергачах. Внаслідок цього загинув чоловік. Дані загиблого встановлюємо.

Також спочатку було відомо про двох постраждалих: 57-річного чоловіка і 39-річну жінку. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше кількість постраждалих у Дергачах зросла до чотирьох людей.

Медики надають усім необхідну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

О 12.40 з’явилася інформація, що ще двоє людей звернулися по допомогу медиків через ворожий обстріл Дергачів.

Наразі відомо про 6 постраждалих і одного загиблого. Оперативна робота на місці удару триває.

