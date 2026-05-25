Россия ударила ракетой по Дергачам в Харьковской области — есть погибший и пострадавшие

Днем 25 мая российские оккупанты атаковали ракетой Дергачи Харьковской области. По состоянию на 12.40 известно об 1 погибшем и 6 раненых.
Главные тезисы
- По данным на 25 мая, российская ракета атаковала Дергачи Харьковской области, приведя к гибели одного человека и пострадавшим шести.
- Экстренные службы активно оказывают необходимую помощь раненым и проводят ликвидацию последствий удара.
Россия ударила по Дергачам: убит человек, есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам. В результате погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем.
Также сначала было известно о двух пострадавших: 57-летнем мужчине и 39-летней женщине. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Медики оказывают всем необходимую помощь. Идет ликвидация последствий вражеского удара.
В 12.40 появилась информация, что еще два человека обратились за помощью медиков из-за вражеских обстрелов Дергачей.
Пока известно о 6 пострадавших и одном погибшем. Оперативная работа на месте удара продолжается.
