Россия ударила ракетой по Дергачам в Харьковской области — есть погибший и пострадавшие
Днем 25 мая российские оккупанты атаковали ракетой Дергачи Харьковской области. По состоянию на 12.40 известно об 1 погибшем и 6 раненых.

Россия ударила по Дергачам: убит человек, есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам. В результате погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем.

Также сначала было известно о двух пострадавших: 57-летнем мужчине и 39-летней женщине. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже количество пострадавших в Дергачах выросло до четырех человек.

Медики оказывают всем необходимую помощь. Идет ликвидация последствий вражеского удара.

В 12.40 появилась информация, что еще два человека обратились за помощью медиков из-за вражеских обстрелов Дергачей.

Пока известно о 6 пострадавших и одном погибшем. Оперативная работа на месте удара продолжается.

