Cтихи, которые лечат. Наталья Денисенко собрала 90 тыс грн на реабилитацию защитников

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко в свой День рождения организовала благотворительный вечер "Наталка-читалка". Темой вечера были стихи, которые лечат.
Наталья Денисенко продолжает помогать украинским бойцам
Во время своих литературных мероприятий известная украинская актриса собирает средства на нужды ВСУ, в частности для подразделения, в котором воюет ее муж.
Но на этот раз средства будут направлены на реабилитацию наших воинов.
На вечере прозвучали стихи современных украинских поэтов и классиков. Каждое произведение внушает надежду и возрождает веру.
Поддержать Наталью пришли бойцы, для которых она собирала деньги.
На мероприятии также присутствовали актрисы Анна Саливанчук и Елена Светлицкая.
Во время литературного вечера удалось собрать 90 000 грн, но сбор до сих пор продолжается.
У каждого из нас есть возможность присоединиться к сбору на реабилитацию воинов ВСУ
Наталья Денисенко в своих социальных сетях призывает людей присоединяться к сбору, ведь этой суммы будет недостаточно для возобновления наших воинов.
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