Cтихи, которые лечат. Наталья Денисенко собрала 90 тыс грн на реабилитацию защитников
Категория
Культура
Дата публикации

Cтихи, которые лечат. Наталья Денисенко собрала 90 тыс грн на реабилитацию защитников

Наталья Денисенко
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Источник:  online.ua

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко в свой День рождения организовала благотворительный вечер "Наталка-читалка". Темой вечера были стихи, которые лечат. 

Наталья Денисенко продолжает помогать украинским бойцам

Во время своих литературных мероприятий известная украинская актриса собирает средства на нужды ВСУ, в частности для подразделения, в котором воюет ее муж.

Но на этот раз средства будут направлены на реабилитацию наших воинов.

На вечере прозвучали стихи современных украинских поэтов и классиков. Каждое произведение внушает надежду и возрождает веру.

Поддержать Наталью пришли бойцы, для которых она собирала деньги.

На мероприятии также присутствовали актрисы Анна Саливанчук и Елена Светлицкая.

Во время литературного вечера удалось собрать 90 000 грн, но сбор до сих пор продолжается.

У каждого из нас есть возможность присоединиться к сбору на реабилитацию воинов ВСУ

Наталья Денисенко в своих социальных сетях призывает людей присоединяться к сбору, ведь этой суммы будет недостаточно для возобновления наших воинов.

Уже не первый год я делаю в свой День рождения благотворительный вечер "Наталка-читалка", потому что как таковой вечеринки или празднования нет настроения проводить. Неожиданно было увидеть ребят, для которых я собирала эти средства, мне было очень приятно. Парень у которого сейчас здоровая и рабочая только одна рука привез другого, который сейчас на коляске и пока не может ходить. Жаль, что не было мужа, его забрали на учения, я по нему очень скучаю, – рассказала Наталья Денисенко.

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