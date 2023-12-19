Cтихи, которые лечат. Наталья Денисенко собрала 90 тыс грн на реабилитацию защитников

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко в свой День рождения организовала благотворительный вечер "Наталка-читалка". Темой вечера были стихи, которые лечат.

Наталья Денисенко продолжает помогать украинским бойцам

Во время своих литературных мероприятий известная украинская актриса собирает средства на нужды ВСУ, в частности для подразделения, в котором воюет ее муж.

Но на этот раз средства будут направлены на реабилитацию наших воинов.

На вечере прозвучали стихи современных украинских поэтов и классиков. Каждое произведение внушает надежду и возрождает веру.

Поддержать Наталью пришли бойцы, для которых она собирала деньги.

На мероприятии также присутствовали актрисы Анна Саливанчук и Елена Светлицкая.

Во время литературного вечера удалось собрать 90 000 грн, но сбор до сих пор продолжается.

У каждого из нас есть возможность присоединиться к сбору на реабилитацию воинов ВСУ

Наталья Денисенко в своих социальных сетях призывает людей присоединяться к сбору, ведь этой суммы будет недостаточно для возобновления наших воинов.