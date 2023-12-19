Вірші, що лікують. Наталка Денисенко зібрала 90 тис грн на реабілітацію захисників
Категорія
Культура
Дата публікації

Вірші, що лікують. Наталка Денисенко зібрала 90 тис грн на реабілітацію захисників

Наталка Денисенко
Джерело:  online.ua

Українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко у свій День народження влаштувала  благодійний вечір “Наталка-читалка”. Темою вечора були вірші, що лікують. 

Наталка Денисенко продовжує допомагати українським бійцям

Під час своїх літературних заходів відома українська акторка збирає кошти на потреби ЗСУ, зокрема для підрозділу в якому воює її чоловік.

Та цього разу кошти будуть спрямовані реабілітацію наших воїнів.

На вечорі пролунали вірші сучасних українських поетів та класиків. Кожен твір вселяє надію та додає віри.

Підтримати Наталку прийшли бійці, для яких вона збирала кошти.

На заході також були присутні акторки Анна Саліванчук та Олена Світлицька.

Під час літературного вечора вдалося зібрати 90 000 грн, але збір ще триває.

Кожний з нас має можливість долучитися до збору на реабілітацію воїнів ЗСУ

Наталка Денисенко у своїх соціальних мережах закликає людей приєднуватися, адже цієї суми буде недостатньо для відновлення наших воїнів.

Вже не перший рік я роблю у свій День народження благодійний вечір “Наталка-читалка”, тому що як такої вечірки або святкування немає настрою проводити. Неочікувано було побачити хлопців для яких я збирала ці кошти, мені було дуже приємно. Хлопець у якого зараз здорова і робоча лише одна рука привіз іншого, який зараз на візку і поки не може ходити. Шкода, що не було чоловіка, його забрали на навчання, я за ним дуже сумую, – розповіла Наталка Денисенко.

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