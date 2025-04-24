Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком — алгоритм действий

Детская семейная психологи Светлана Ройз поделилась достопримечательностями от UNICEF и ГСЧС о том, как действовать, если вы оказались под завалами вместе с ребенком.

Алгоритм действий, если вы оказались под завалом вместе с ребенком

24 апреля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки значительные повреждения получил Киев, до сих пор под завалами могут находиться люди.

Психологиня Светлана Ройз напомнила информацию о том, как вести себя в подобной ситуации.

Я подумала, что сегодня, к сожалению, следует повторить эту страшную важную информацию. И важно детям рассказать о "минутых тишины", которые устраивают при поисках. Пусть никому никогда не понадобится. Информация подготовлена UNICEF Ukraine и ГСЧС. Светлана Ройз Психологиня

Главное — обращаться за помощью разными способами, стараться не шевелиться, глубоко дышать, успокаивать ребенка и себя и помнить, что спасатели уже работают.

Алгоритм

Советы от UNICEF Ukraine и ГСЧС

Алгоритм действий при нахождении под завалами:

Кликайте на помощь: прежде всего, попробуйте привлечь внимание криком, свистом или стучанием по трубам или батареям. Позвонить 101: если есть возможность, обязательно позвоните в службу спасения. Не шевелиться: избегайте лишних движений, чтобы не усугубить ситуацию. Ждать спасателей: спасатели сразу начинают работу на месте, объявляя «минуту тишины». В это время нужно громко звать на помощь. Избегать использования огня: Не используйте зажигалки или спички, чтобы не вызвать взрыв. Избегание переохлаждения: разотрите конечности и покройтесь чем-нибудь теплым. Осторожное освобождение: если вас завалило небольшими предметами, осторожно освободите пространство вокруг себя, избегая задевания того, на чем держится завал. Наложение повязки: при ранениях используйте доступную ткань для остановки кровотечения.

Советы от UNICEF Ukraine и ГСЧС

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