Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком — алгоритм действий

Детская семейная психологи Светлана Ройз поделилась достопримечательностями от UNICEF и ГСЧС о том, как действовать, если вы оказались под завалами вместе с ребенком.
Главные тезисы
- Алгоритм действий при нахождении под завалами включает вызов помощи, звонок на спасение и ожидание спасателей.
- Психологическая подготовка к спасательным действиям с детьми является важным аспектом.
- Советы спасения от UNICEF и ГСЧС помогают сохранить спокойствие, необходимое в критической ситуации.
Алгоритм действий, если вы оказались под завалом вместе с ребенком
24 апреля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки значительные повреждения получил Киев, до сих пор под завалами могут находиться люди.
Психологиня Светлана Ройз напомнила информацию о том, как вести себя в подобной ситуации.
Главное — обращаться за помощью разными способами, стараться не шевелиться, глубоко дышать, успокаивать ребенка и себя и помнить, что спасатели уже работают.
Алгоритм действий при нахождении под завалами:
Кликайте на помощь: прежде всего, попробуйте привлечь внимание криком, свистом или стучанием по трубам или батареям.
Позвонить 101: если есть возможность, обязательно позвоните в службу спасения.
Не шевелиться: избегайте лишних движений, чтобы не усугубить ситуацию.
Ждать спасателей: спасатели сразу начинают работу на месте, объявляя «минуту тишины». В это время нужно громко звать на помощь.
Избегать использования огня: Не используйте зажигалки или спички, чтобы не вызвать взрыв.
Избегание переохлаждения: разотрите конечности и покройтесь чем-нибудь теплым.
Осторожное освобождение: если вас завалило небольшими предметами, осторожно освободите пространство вокруг себя, избегая задевания того, на чем держится завал.
Наложение повязки: при ранениях используйте доступную ткань для остановки кровотечения.
Дополнительные советы по ребенку:
Проверка состояния ребенка: если ребенок под завалом, позовите его, чтобы понять, или он в сознании, и спросите о его состоянии.
Гидратация без воды: при отсутствии воды попросите ребенка задерживать слюну во рту и проглатывать ее.
Психологическая поддержка: обнимите ребенка, держите его за руку, делайте глубокие вдохи и выдохи вместе с ним. Рассказывайте истории и вспоминайте радостные моменты.
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