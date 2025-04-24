Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком — алгоритм действий
Категория
Украина
Дата публикации

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком — алгоритм действий

Киев
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Источник:  online.ua

Детская семейная психологи Светлана Ройз поделилась достопримечательностями от UNICEF и ГСЧС о том, как действовать, если вы оказались под завалами вместе с ребенком.

Главные тезисы

  • Алгоритм действий при нахождении под завалами включает вызов помощи, звонок на спасение и ожидание спасателей.
  • Психологическая подготовка к спасательным действиям с детьми является важным аспектом.
  • Советы спасения от UNICEF и ГСЧС помогают сохранить спокойствие, необходимое в критической ситуации.

Алгоритм действий, если вы оказались под завалом вместе с ребенком

24 апреля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки значительные повреждения получил Киев, до сих пор под завалами могут находиться люди.

Психологиня Светлана Ройз напомнила информацию о том, как вести себя в подобной ситуации.

Я подумала, что сегодня, к сожалению, следует повторить эту страшную важную информацию. И важно детям рассказать о "минутых тишины", которые устраивают при поисках. Пусть никому никогда не понадобится. Информация подготовлена UNICEF Ukraine и ГСЧС.

Светлана Ройз

Светлана Ройз

Психологиня

Главное — обращаться за помощью разными способами, стараться не шевелиться, глубоко дышать, успокаивать ребенка и себя и помнить, что спасатели уже работают.

Алгоритм
Советы от UNICEF Ukraine и ГСЧС

Алгоритм действий при нахождении под завалами:

  1. Кликайте на помощь: прежде всего, попробуйте привлечь внимание криком, свистом или стучанием по трубам или батареям.

  2. Позвонить 101: если есть возможность, обязательно позвоните в службу спасения.

  3. Не шевелиться: избегайте лишних движений, чтобы не усугубить ситуацию.

  4. Ждать спасателей: спасатели сразу начинают работу на месте, объявляя «минуту тишины». В это время нужно громко звать на помощь.

  5. Избегать использования огня: Не используйте зажигалки или спички, чтобы не вызвать взрыв.

  6. Избегание переохлаждения: разотрите конечности и покройтесь чем-нибудь теплым.

  7. Осторожное освобождение: если вас завалило небольшими предметами, осторожно освободите пространство вокруг себя, избегая задевания того, на чем держится завал.

  8. Наложение повязки: при ранениях используйте доступную ткань для остановки кровотечения.

Советы от UNICEF Ukraine и ГСЧС

Дополнительные советы по ребенку:

  1. Проверка состояния ребенка: если ребенок под завалом, позовите его, чтобы понять, или он в сознании, и спросите о его состоянии.

  2. Гидратация без воды: при отсутствии воды попросите ребенка задерживать слюну во рту и проглатывать ее.

  3. Психологическая поддержка: обнимите ребенка, держите его за руку, делайте глубокие вдохи и выдохи вместе с ним. Рассказывайте истории и вспоминайте радостные моменты.

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