"Попал российский дрон". Киевлянка дала важные советы по выживанию жильцам многоэтажек

Диана Натхир пережила прямое попадание русского БПЛА в свой дом. Поэтому хочет дать 10 советов украинцам, как быстро и правильно действовать в этой ситуации.

Первое и критическое. Проведите инспекцию собственного двора, скооперируйтесь с соседями и решите вопрос проезда, если он остается открытым. Оставляйте номер на автомобиле, даже если паркуетесь соответственно. Потому что мне казалось, что пожарных мы ждали вечность. А оказалось, что они просто не смогли заехать в наш двор из-за большого количества по глупо запаркованным авто. Мы видели, как за это время огонь просто ел все вокруг. Именно по этой же причине в Днепровском районе погибла женщина.

Освободите доступ к пожарным гидрантам на каждом этаже, проверьте наличие/срок годности огнетушителей в подъезде. Соседи начали ими гасить пламя в квартирах еще до приезда спасателей.

После падения БпЛА или его обломков возможно еще повторное детонирование части боеприпаса или топлива (у нас был еще ряд взрывов после). Если вы хотите спуститься посмотреть на обломки или самостоятельно их потушить, стоит очень тщательно взвесить это.

При попадании в любой из этажей патрульная полиция способствует эвакуации всех жителей данного подъезда на улицу. По возможности не ждите их приезда и выходите самостоятельно. Держите рядом теплые вещи и чемодан (в первую очередь критические лекарства, документы и деньги), которые можете быстро взять с собой. Это превентивная мера в случае обвала, взрыва газа, невозможности обуздать огонь и т.д.

Если вы знаете соседей, нуждающихся в помощи, помогите им эвакуироваться или сообщите о них полиции.

Не используйте для эвакуации лифт – воспользуйтесь лестницей. Заранее убедитесь, что все лестничные площадки открыты и нет ограничений для свободного передвижения по необходимости.

Если вы физически в порядке, но плохо чувствуете себя эмоционально, вы всегда можете обратиться к врачам скорой помощи, чтобы поговорить, успокоиться или получить соответствующее лекарство. Они еще некоторое время остаются на месте.

Прочтите чат дома. Возможно, кому-то нужна помощь или кто-то ее предлагает. У нас так появился ряд сообщений о приглашении семей с детьми переждать после эвакуации в тепле, а не на улице.

Не ослепляйте себя мыслью, что это невозможно для вас. Я пошла за дочерью, когда услышала отдаленные взрывы, как за интуицией. Подойдя к ней в комнату, я услышала стремительно приближающийся звук БпЛА, и именно так чудом успела добежать с ней до коридора до взрыва. Чуть больше года назад сбитая ракета упала у дома родителей. Так что возможно даже бинго.