"Влучив російський дрон". Киянка дала важливі поради з виживання мешканцям багатоповерхівок

Діана Натхір пережила пряме влучання російського БпЛА у свій будинок. Тому хоче надати 10 порад українцям, як швидко і правильно діяти в цій ситуації.

Найперше і критичне. Проведіть інспекцію власного двору, скооперуйтесь із сусідами і розв'яжіть питання проїзду, якщо воно залишається відкритим. Залишайте номер на авто, навіть якщо паркуєтесь відповідно. Бо мені здавалось, що на пожежників ми чекали вічність. А виявилось, що вони просто не змогли заїхати в наш двір через велику кількість по дурному запаркованих авто. Ми бачили як за цей час вогонь просто їв все навколо. Саме через цю ж причину у Дніпровському районі загинула жінка.

Звільніть доступ до пожежних гідрантів на кожному з поверхів, перевірте наявність/термін придатності вогнегасників в підʼїзді. Сусіди почали ними гасити полумʼя в квартирах ще до приїзду рятувальників.

Після падіння БпЛА або його уламків, можливе ще повторне детонування частини боєприпасу або палива (у нас була ще низка вибухів після). Якщо ви хочете спуститись подивитись на уламки, або самостійно їх загасити, варто дуже ретельно це зважити.

При влучанні в будь-який із поверхів, патрульна поліція сприяє евакуації всіх мешканців даного підʼїзду на вулицю. За можливості не чекайте їх приїзду і виходьте самостійно. Тримайте поряд теплі речі та тривожну валізу (в першу чергу критичні ліки, документи та гроші), які можете швидко взяти із собою. Це превентивний захід у випадку обвалу, вибуху газу, неможливості приборкати вогонь тощо.

Якщо знаєте про сусідів, що потребують допомоги, допоможіть їм евакуюватись або повідомте про них поліцію.

Не використовуйте для евакуації ліфт - скористайтесь сходами. Заздалегідь впевніться, що всі сходові майданчики відкриті та немає обмежень для вільного пересування в разі потреби.

Якщо ви фізично в порядку, але погано почуваєтесь емоційно, ви завжди можете звернутись до лікарів швидкої допомоги, щоб поговорити, заспокоїтись чи отримати відповідні ліки. Вони ще певний час залишаються на місці.

Прочитайте чат будинку. Можливо, комусь потрібна допомога, або хтось її пропонує. В нас так зʼявилась низка повідомлень про запрошення сімей із дітьми перечекати після евакуації в теплі, а не на вулиці.

Не засліплюйте себе думкою, що це неможливо для вас. Я пішла за донькою, коли почула віддалені вибухи, як за інтуїцією. Підійшовши до неї в кімнату, я почула звук БпЛА, що стрімко наближався, і саме так чудом встигла добігти з нею до коридору до вибуху. Трохи понад року тому збита ракета впала біля дому батьків. Так що можливе навіть «бінго».