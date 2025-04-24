Що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною — алгоритм дій

Дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз поділилася пам’яткою від UNICEF та ДСНС про те, як діяти, якщо ви опинилися під завалами разом із дитиною.
Головні тези:
- Психологічна підготовка до рятувальних дій у разі потрапляння під завали разом із дитиною є важливою.
- Корисні поради від UNICEF та ДСНС допоможуть вам діяти ефективно і безпечно.
- Алгоритм дій містить виклик на допомогу, телефонування на службу порятунку, уникання зайвих рухів та чекання на рятувальників.
Алгоритм дій, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною
24 квітня Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки значних ушкоджень зазнав Київ, досі під завалами можуть знаходитися люди.
Психологиня Світлана Ройз нагадала інформацію про те, як поводитися у подібній ситуації.
Головне — звертатися за допомогою різними способами, намагатися не ворушитися, глибоко дихати, заспокоювати дитину та себе і пам’ятати, що рятувальники вже працюють.
Алгоритм дій при знаходженні під завалами:
Кликати на допомогу: перш за все, спробуйте привернути увагу криком, свистом або стуканням по трубах чи батареях.
Зателефонувати 101: якщо є можливість, обов’язково зателефонуйте на службу порятунку.
Не ворушитися: уникайте зайвих рухів, щоб не погіршити ситуацію.
Чекати на рятувальників: рятувальники одразу починають роботу на місці, оголошуючи «хвилину тиші». У цей час необхідно голосно кликати на допомогу.
Уникати використання вогню: Не користуйтеся запальничками чи сірниками, щоб не спричинити вибух.
Уникнення переохолодження: розітріть кінцівки та вкрийтеся чимось теплим.
Обережне звільнення: якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе, уникаючи зачіпання того, на чому тримається завал.
Накладання пов’язки: при пораненнях використовуйте доступну тканину для зупинки кровотечі.
Додаткові поради щодо дитини:
Перевірка стану дитини: якщо дитина під завалом, покличте її, щоб зрозуміти, чи вона притомна, і запитайте про її стан.
Гідратація без води: за відсутності води попросіть дитину затримувати слину в роті та ковтати її.
Психологічна підтримка: обійміть дитину, тримайте її за руку, робіть глибокі вдихи та видихи разом із нею. Розповідайте історії та згадуйте радісні моменти.
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