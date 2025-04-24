Що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною — алгоритм дій

24 квітня Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки значних ушкоджень зазнав Київ, досі під завалами можуть знаходитися люди.

Психологиня Світлана Ройз нагадала інформацію про те, як поводитися у подібній ситуації.

Я подумала, що сьогодні, на жаль, варто повторити цю страшну важливу інформацію. І важливо дітям розповісти про "хвилини тиші", які влаштовують при пошуках. Нехай нікому ніколи не знадобиться. Інформація підготовлена UNICEF Ukraine та ДСНС.

Головне — звертатися за допомогою різними способами, намагатися не ворушитися, глибоко дихати, заспокоювати дитину та себе і пам’ятати, що рятувальники вже працюють.

Алгоритм

Поради від UNICEF Ukraine та ДСНС

Алгоритм дій при знаходженні під завалами:

Кликати на допомогу: перш за все, спробуйте привернути увагу криком, свистом або стуканням по трубах чи батареях.

Зателефонувати 101: якщо є можливість, обов’язково зателефонуйте на службу порятунку.

Не ворушитися: уникайте зайвих рухів, щоб не погіршити ситуацію.

Чекати на рятувальників: рятувальники одразу починають роботу на місці, оголошуючи «хвилину тиші». У цей час необхідно голосно кликати на допомогу.

Уникати використання вогню: Не користуйтеся запальничками чи сірниками, щоб не спричинити вибух.

Уникнення переохолодження: розітріть кінцівки та вкрийтеся чимось теплим.

Обережне звільнення: якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе, уникаючи зачіпання того, на чому тримається завал.